Neusiedl muss sich um neuen Chefcoach umsehen!

Dienstag, 11. Mai 2021

Kurz nach Mitternacht gab der SC Neusiedl/See 1919 bekannt, dass die im Sommer auslaufende Zusammenarbeit mit dem bisherigen Cheftrainer Jürgen Halper nicht verlängert wird. Der 46-Jährige war sein Amt erst Anfang Jänner angetreten, konnte seine Mannschaft aufgrund der Ligaunterbrechung jedoch kein einziges Mal von der Seitenlinie aus betreuen.

"Natürlich war es grundsätzlich geplant, die im Winter gestartete Zusammenarbeit mit Jürgen weiterzuführen. Er bekam in den letzten Tagen ein für ihn sehr interessantes Angebot von einem anderen Club. Wir haben die Situation analysiert und im gegenseitigen Einvernehmen auf freundschaftlicher Basis entschieden, die Zusammenarbeit nicht weiterzuführen", so Clubmanager Lukas Stranz in einer ersten Stellungnahme zum Trainerwechsel.

"Unsere Sportliche Leitung mit Günter Gabriel und Sektionsleiter Markus Seyser an der Spitze wird in den kommenden Tagen den Trainermarkt sondieren. Ziel ist es, spätestens zu Beginn der Vorbereitung im Juni einen neuen Trainer präsentieren zu können", stellt Stranz für die nächsten Wochen in Aussicht.

Sobald uns genauere Infos vorliegen, werden wir euch darüber informieren!

