FC Mauerwerk bessert Kader nach!

Details Mittwoch, 07. Juli 2021 14:12

Der FC Mauerwerk gab wenige Tage nach der Verpflichtung von Benjamin Essel aus Ghana, den nächsten Neuzugang bekannt. Der Regionalliga Club gab den Transfer von Torhüter Stevica Zdravkovic vom SC Sparkasse Zwettl bekannt. Der 27-jährige Serbe spielte bereits bei einigen Vereinen in Österreich.

Internationale Erfahrung!

Doch nicht nur in Österreich, auch international war Zdravkovic bereits bei vielen Vereinen engagiert. Sowohl in Serbien als auch in Bosnien spielte er bei Proficlubs. Außerdem absolvierte er 35 Spiele in diversen Nachwuchsnationalmannschaften Serbiens. Nun unterschrieb er einen Vertrag beim FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost und ist damit einer von drei Torhütern im Verein.

Knapp 3 Wochen vor Anpfiff der Meisterschaft verstärkt sich der Verein somit im Tor noch einmal.

Sportchef Wolfgang Prochaska: "Wir im Verein sind froh, dass wir einen derart guten Tormann verpflichten konnten. Er verfügt über internationale Erfahrung und ist ein routinierter Keeper. Aktuell haben wir mit Stevica drei Torhüter. Knapp 3 Wochen vor Beginn der Meisterschaft der RLO sind wir also voll im Plan!"