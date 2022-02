Vienna holt Ex-Bundesliga-Goalgetter!

Details Sonntag, 06. Februar 2022 10:33

Transfer-Kracher zum Abschluss: Der First Vienna Football-Club 1894 gibt die Verpflichtung von Deni Alar bekannt. Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer kommt aus der zweiten Liga vom SKN St. Pölten auf die Hohe Warte und unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Mit ihm wechselt auch Nachwuchstalent Marcel Tanzmayr zur Vienna.

Beinahe 100 BL-Tore

Die Offensive der Vienna erhält zum Abschluss der Transferperiode nochmals namhafte Verstärkung: Der ehemalige Bundesliga- und Teamstürmer Deni Alar wechselt nach Wien-Döbling. Der gebürtige Steirer verstärkt damit ab sofort das Team von Coach Alexander Zellhofer für die kommende Frühjahrssaison in der Regionalliga Ost.

Deni Alar blickt auf beachtliche 273 Pflichtspiele in der österreichischen Bundesliga zurück. Für Kapfenberg, Rapid und Sturm Graz erzielte der Linksfuß insgesamt 97 Tore und leistete 28 Assists in der höchsten Spielklasse Österreichs.



Im UNIQA ÖFB-Cup krönte sich der 1,85 Meter große Stürmer 2018 mit Sturm Graz zum Cupsieger. 2019 kam dann der Wechsel für eine Spielzeit nach Bulgarien zu Levski Sofia. Für die Bulgaren absolvierte er 21 Ligaspiele. Danach wechselte Alar wieder zu Rapid zurück, wo der Steirer bereits von 2011 bis 2016 gekickt hatte. Letzten Sommer schloss sich der 32-Jährige dem SKN St. Pölten an und lief in 14 Zweitligapartien für die Niederösterreicher auf, in denen er fünf Tore erzielte.

Vienna Sportdirektor Markus Katzer (links), Neuverpflichtung Deni Alar, Vienna Trainer Alexander Zellhofer (rechts)

Auch Marcel Tanzmayr wechselt

Neben Deni Alar konnte die Vienna auch das Nachwuchstalent Marcel Tanzmayer von St. Pölten verpflichten. Der 20-Jährige durchlief die Akademie des SKN und hat bereits elf Bundesliga- und drei Zweitligaspiele absolviert.



Vienna Sportdirektor Markus Katzer zum Transfer-Coup: „Ich bin generell sehr zufrieden mit dieser Transferperiode. Mit Deni Alar bekommen wir einen Stürmer mit einer riesigen Qualität im Abschluss, der auch sehr spielstark ist. Mit Marcel Tanzmayer konnten wir zusätzlich ein vielversprechendes Nachwuchstalent verpflichten."



„Nach den Gesprächen mit der sportlichen Führung war ich mir schnell sicher, dass hier etwas Großes im Entstehen ist. Die Vienna ist einer der Traditionsvereine in Österreich, deshalb bin ich umso glücklicher, bei diesem langfristigen Projekt, meinen Beitrag leisten zu können,“ sagt Neo-Stürmer Deni Alar.

Quelle: Homepage First Vienna FC 1894

Foto: First Vienna FC 1894

MW