Überfallsartige erste Halbzeit reicht SR Donaufeld zu Sieg über die Young Violets

Details Samstag, 04. Mai 2024 22:44

In einem spannenden Spiel zwischen SR Donaufeld und den Young Violets Austria Wien setzte sich die Heimmannschaft mit einem überzeugenden 4:2 durch. Die Partie, die von Beginn an von intensiven Aktionen und hohem Engagement beider Teams geprägt war, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und bestätigte die Stärke von SR Donaufeld, die bereits zur Halbzeit eine deutliche Führung herausgespielt hatten.

Ein fulminanter Start für SR Donaufeld

Der Auftakt in das Spiel verlief für SR Donaufeld nach Maß. Schon in den ersten Minuten des Spiels machten sie deutlich, dass sie das Heft in der Hand halten wollten. Bereits in der 2. Minute zeigte Marcel Holzer mit einem Kopfball, der vom Torwart der Young Violets gehalten wurde, die offensiven Ambitionen von SR Donaufeld. Die Heimmannschaft erhöhte kontinuierlich den Druck und kam durch verschiedene Versuche, darunter ein Kopfball über das Tor und ein knapp daneben gegangener Schuss, der die Stärke von SR Donaufeld unter Beweis stellte. In der 24. Minute wurde ihre Anstrengung belohnt, als Manuel Wolf nach einem Fehler des gegnerischen Torwarts zum 1:0 abstaubte. Nur zwei Minuten später erweiterte Felix Orgolitsch die Führung auf 2:0, nachdem SR Donaufeld den Ball zurückerobert und schnell umgeschaltet hatte. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Marcel Holzer mit zwei weiteren Toren, darunter ein Kopfball nach einem Eckball in der 31. Minute und ein Treffer in der 45. Minute, der Ausbau der Führung auf 4:0.

Young Violets kämpfen sich zurück

Die Young Violets gaben sich trotz des Rückstands nicht geschlagen und starteten motiviert in die zweite Halbzeit. Ihre Bemühungen wurden in der 56. Minute belohnt, als David Ewemade nach einem Laufpass den Torwart von SR Donaufeld umspielte und zum 4:1 einschob. Die Gäste zeigten weiterhin Einsatz und konnten in der 68. Minute durch Osman Abdi auf 4:2 verkürzen, nachdem er den Ball aus kurzer Distanz im Netz unterbrachte. Trotz weiterer Bemühungen von SR Donaufeld, den alten Abstand wiederherzustellen, blieb es beim Endstand von 4:2.

Das Spiel endete schließlich nach 93 intensiven Minuten mit einem verdienten Sieg für SR Donaufeld. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung in der ersten Halbzeit und bewies auch in der zweiten Hälfte ihr Können, indem sie den Vorsprung erfolgreich verteidigte. Die Young Violets hingegen bewiesen Charakter, indem sie sich nicht aufgaben und in der zweiten Halbzeit zwei Tore erzielten, was jedoch nicht ausreichte, um das Spiel zu drehen.

Stimme zum Spiel:

Stephan Helm (Trainer Young Violets): "Wir haben heute zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit hatten wir nicht die richtigen Antorten auf die Problemstellungen. Zweite Halbzeit hat die Mannschaft aber Charakter gezeigt und zwischen der 70. und 80. Minute hat es sogar nach einer spannenden Endphase ausgesehen. Wir können viel aus dem Spiel mitnehmen. Donaufeld war aufgrund der ersten Halbzeit aber verdienter Sieger."

Aufstellungen:

SR Donaufeld: Nick Giuliani, Fatih Ekinci, Tunahan Mercan, Dobrica Tegeltija, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Felix Orgolitsch, Ilija Petkovic, Manuel Wolf, Lukas Schöfl, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Sandro Widni, Antonio Babic, Floris Van Zaanen, Tobias Fischer, Kevin Sostarits, Mark Habetler



Trainer: Josef Michorl

Young Violets Austria Wien: Jonas Überbacher - Fabian Jankovic, Lars Stöckl, Petar Markovic - Osman Abdi, Mikolaj Sawicki, Philipp Maybach, David Ewemade, Romeo Mörth - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K)



Ersatzspieler: Nick Jurescha, Konstantin Aleksa, Nicola Wojnar, Marcel Stöger



Trainer: Mag. Stephan Helm

Regionalliga Ost: SR Donaufeld : Young Violets - 4:2 (4:0)

68 Osman Abdi 4:2

56 David Ewemade 4:1

45 Marcel Holzer 4:0

31 Marcel Holzer 3:0

26 Felix Orgolitsch 2:0

24 Manuel Wolf 1:0