Cheftrainer Johann Kleer verlässt das Amt beim FCM Traiskirchen!

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 17:05

Nach dem Sieg gegen den SV Oberwart am vergangenen Wochenende heißt es für den FCM Traiskirchen Abschied nehmen! Trainer Hans Kleer verlässt das Amt und wird bis zum Ende der Saison von Jochen Wöhrer trainiert. Für den 55-jährigen Trainer ist es eine vereinsinterne Entscheidung das Amt zu verlassen. Nachdem er bekanntgegeben hat, das Amt im Sommer zu entlassen, hat der Verein entschieden den Trainer frühzeitig zu entlassen.

FCM Traiskirchen damals mit dem 1:0 Erfolg gegen den Wiener Sport-Club

Der 55-jährige Trainer verlässt das Amt aufgrund von einer vereinsinternen Entscheidung. Die Mannschaft vom FCM Traiskirchen wird nun von Interimstrainer Jochen Wöhrer bis Saisonende betreut. Johann Kleer war ein erfahrener Trainer mit einigen Station u.a. den Wiener Sport-Club und Mauerwerk in seiner Karriere. Für den Cheftrainer, der nun knapp zwei Jahre beim FCM Traiskirchen angestellt war, wurde nach der Bekanntgabe, das er im Sommer das Amt verlassen wird, vom Verein entschieden, dass man den Trainer frühzeitig entlassen möchte. "Wir haben am Samstag erfahren, dass er als Trainer nicht mehr mit uns arbeiten möchte. Er wird sicher etwas neues finden und wird diesen Job genauso gut machen. In der Mannschaft war es kein Problem! Herr Kleer war gestern nochmals bei der Mannschaft und hat sich von allen verabschiedet", erklärte Sektionsleiter Manuel Trost. Bereits am Mittwoch war Jochen Wöhrer erstmal im Einsatz und bereitete die Mannschaft auf das Abendspiel gegen Krems vor. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt und wie die Mannschaft mit der Trainerentlassung umgeht!

LIGAPORTAL wünscht ehemaligen Trainer Johann Kleer alles gute für die Zukunft und ist auf den neuen Amtsträger sehr gespannt!

Foto-Copyright: Gerhard Breitschopf