SR Donaufeld: "Wollen im vorderen Drittel bleiben"

Details Dienstag, 21. März 2023 15:20

Mit sieben Punkten aus vier Spielen in der Rückrunde der Regionalliga Ost ist der SR Donaufeld bislang einer der Gewinner der Frühjahrsmeisterschaft. Erst schlugen die Wiener zum Auftakt den Kremser SC mit 2:0, ehe man ein 1:1 beim Wiener Sportklub sowie ein 5:2 über Wiener Neustadt folgen ließ. Erst in der Vorwoche musste man sich, etwas unglücklich, dem SC Neusiedl am See beugen. Ligaportal.at hat Werner Gössinger, den sportlichen Leiter der Donaufelder, zu einem aktuellen Gespräch über Performance, Ausblick und die Liga gebeten.

Ligaportal.at: Herr Gössinger, die Mannschaft hat von zwölf möglichen Punkten bislang sieben geholt, wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

Werner Gössinger: Ganz passabel, wir sind sehr zufrieden, haben das erste Spiel gegen Krems gewonnen, dann gegen den Wiener Sportklub wirklich eine Topleistung gebracht und sind dort mit einem 1:1 weggegangen. Das nächste Heimspiel haben wir überzeugend gewonnen, die ersten drei Runden waren hervorragen, wir waren aber auch jetzt gegen Neusiedl nicht das unterlegene Team, haben aber leider Gottes – was vorkommt – in der Nachspielzeit noch aus einer unglücklichen Situation heraus das 0:1 hinnehmen müssen. Die Mannschaft ist aber top und konditionell gut drauf, was es noch etwas schwierig macht, ist der spielerische Aspekt, dass die Plätze das noch nicht so zulassen.

Ligaportal.at: Hat sich für SR Donaufeld hinsichtlich Ausgangsposition etwas verändert?

Werner Gössinger: Wir sind schon im Winter als bester Aufsteiger sehr gut dagestanden, auch von den Punkten, die wir geholt haben. Die Ausbeute war sehr gut, noch einmal 25 Punkte zu holen wird natürlich schwer werden, wir wollen aber trotzdem im vorderen Drittel bleiben, uns nicht damit zufrieden geben, sondern von Spiel zu Spiel sehen, unsere Leistung stetig verbesseren und das Publikum mit guten Leistungen zu uns ins Stadion holen.

Ligaportal.at: Am Samstag wartet Scheiblingkirchen, wie ist dieses Spiel einzuordnen?

Werner Gössinger: Uns erwartet hier auch ein Aufsteiger, ein sehr starkes Team, sie sind laufstark und zweikampfstark, haben damit eigentlich dieselben Tugenden, über die auch wir verfügen. Scheiblingkirchen und wir sind auf eine Stufe zu stellen, es wird die Tagesverfassung entscheiden. Uns erwartet ein schwieriges Spiel, ich hoffe trotzdem, dass wir die drei Punkte hier auf unserem Platz behalten.

Ligaportal.at: Was war aus Ihrer Sicht bislang die negative, was die positive Überraschung der bisherigen Rückrunde?

Werner Gössinger: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich Bruck im Winter auflöst, das hat mich schon verwundert, zumal sie im Herbst noch wirklich gute Leistungen erbracht haben. Sie haben zwar im unteren Drittel gespielt, aber es hat mich schon gewundert, dass auf einmal alle Spieler weg waren und sie das Frühjahr nicht mehr spielen konnten. Positiv ist einfach die Stärke der Regionalliga, wir spielen in einer wirklich tollen Liga, wir freuen uns, dass wir in der Regionalliga Ost sein können, ich finde, das ist eine sehr tolle Liga.

