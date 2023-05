Nach Meistertitel nun auch Aufstieg - Stripfing steigt in 2. Liga auf!

Details Mittwoch, 17. Mai 2023 10:08

Damit hätten dann wohl nicht mehr so viele Leute gerechnet: Der Meister der Regionalliga Ost, SV Stripfing, spielt ab kommender Saison in Österreichs zweithöchster Liga (Ligaportal berichtete: Aufstieg in 2. Liga fix: SV Stripfing gewinnt in 3. Instanz). Gestern kam der Entscheid des Ständig Neutralen Schiedsgerichtes, dass der Verein aus dem Marchfeld nach dem Meistertitel nun auch den Aufstieg feiern darf.

Unterlagen reichen für Aufstieg

Das Nichterfüllen von infrastrukturellen und sportlichen Voraussetzungen waren laut Bundesliga der Grund, warum dem Verein von Trainer Goran Djuricin die Lizenz in erster und zweiter Instanz verweigert wurde. Daraufhin wählte man den letzten möglichen Rechtsweg inkl. Anwalt. Das Ständige Neutrale Schiedsgericht unter dem Vorsitz von Johann Guggenbichler sowie Clemens Völkl (als von der Österreichischen Fußball-Bundesliga genannter Beisitzer) und Peter Gatternig (als von SV Stripfing genannter Beisitzer) gab nach der mündlichen Verhandlung, die am Dienstag stattfand, der Klage statt.

Ausweichstadion FAC-Platz

Der SV Stripfing wird damit erstmals in seiner Clubgeschichte in die 2. Liga aufsteigen. Weil die Anlage in Stripfing umfangreich saniert werden muss, wird der Verein seine Heimspiele in der 2. Liga beim FAC Wien in Floridsdorf austragen. Aus sportlicher Sicht fixierte die Mannschaft von Trainer Goran Djuricin den Aufstieg längst. Zwei Runden vor Schluss steht man als Meister der Regionalliga Ost fest. Ob Djuricin auch in der kommenden Saison als Trainer an der Seitenlinie agieren wird, steht aktuell noch nicht fest.

