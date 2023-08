ASV Draßburg: "Die Jungs haben die Möglichkeit, sich zu beweisen"

Details Mittwoch, 02. August 2023 09:47

In der Vorsaison sensationell den inoffiziellen Titel „Beste Mannschaft des Burgenlands“ geholt, durfte der ASV Draßburg auch in der vor wenigen Tagen angestoßenen neuen Spielzeit der Regionalliga Ost über erste große Erfolge jubeln. Im ÖFB-Cup kam man gefahrlos gegen Parndorf weiter, in die Liga startete man mit einem soliden 2:0-Erfolg gegen Marchfeld. Die Auslosung zur zweiten Runde des Cups brachte den Burgenländern zudem das Duell gegen einen Bundesligisten. In Draßburg herrschen damit genügend Gründe zur Freude, wir haben die Gelegenheit genutzt und uns mit Elmir Hrustanbegovic, dem sportlichen Leiter, unterhalten.

Ligaportal: Wie wichtig war dieser fulminante Start, wie würden Sie das einordnen?

Elmir Hrustanbegovic: Ich denke, dass wir vor dem Cup-Spiel, konkret gegen Mauer, zum ersten Mal mit der kompletten Mannschaft gespielt haben, sich die Mannschaft gefunden und im Cup dann sehr gut präsentiert hat. Parndorf war eigentlich chancenlos, und wir waren sehr konsequent, haben eine konzentrierte Leistung abgerufen und sind sehr verdient weitergekommen. Das haben wir auch in die Meisterschaft mitnehmen können zum Glück. Die Mannschaft ist auch gegen Marchfeld sehr gut aufgetreten, hat sich gut präsentiert und meines Erachtens auch verdient gewonnen.

Ligaportal: Worauf ist das zurückzuführen, in der Vorbereitung blieb ja wenig Zeit?

Elmir Hrustanbegovic: Wir haben erst in der letzten Woche der Transferzeit noch wichtige Spieler verpflichten können, sowohl für die Defensive als auch für die Offensive. Sie verstehen sich gut, harmonieren alle sehr gut. Ich denke, dass wir die perfekte Mischung in der Mannschaft haben, es sind erfahrene und junge Spieler dabei. Die Achse ist schon sehr gut mit Verteidigung, Mittelfeld und Sturm.

Ligaportal: Welche Rolle wird man in der neuen Spielzeit einnehmen können, wo geht die Reise hin?

Elmir Hrustanbegovic: Das Ziel wäre einmal, dass wir so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern, genügend Punkte holen und im Optimalfall wieder beste burgenländische Mannschaft werden und, wenn es geht, einen einstelligen Tabellenplatz schaffen.

Ligaportal: Am Wochenende steht ein spannendes Spiel an, was erwartet euch hier?

Elmir Hrustanbegovic: Leobendorf ist, glaube ich, der Titelkandidat. Sie sind sicher Mitfavorit, wir werden aber nicht hinfahren, um uns abschießen zu lassen. Wir werden das Beste daraus machen, und ich hoffe, dass wir da Punkte mitnehmen können. Die Favoritenrolle ist hier aber klar verteilt.

Ligaportal: Noch ein Wort zum ÖFB-Cup: Ihr habt mit Blau-Weiß Linz einen Bundesligisten zugelost bekommen. Überwiegt die Freude, gegen ein Team aus der Bundesliga spielen zu dürfen, oder ist auch ein weinendes Auge dabei, da es eine sehr schwierige Aufgabe, gleichzeitig aber nicht das ganz große Los aus der Bundesliga ist?

Elmir Hrustanbegovic: Die Freude ist natürlich vorhanden, du spielst gegen einen Bundesligaverein. Es waren halt nur noch drei Vereine im Topf übrig, nämlich der LASK, Sturm und eben Blau-Weiß Linz. Wir haben aus diesem Trio dann den am wenigsten attraktiven Gegner gezogen, aber die Jungs freuen sich, spiele gegen einen Bundesligaverein und haben die Möglichkeit, sich hier zu beweisen.

