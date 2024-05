SV Oberwart im Torrausch: SV Oberwart dominiert gegen SV Leobendorf

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:10

In einer beeindruckenden Auswärtsvorstellung setzte sich der SV Oberwart klar mit 5:0 gegen den SV Leobendorf durch. Schon früh im Spiel stellten die Gäste die Weichen auf Sieg und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Gewinner verlassen würde. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Csaba Mester und Rajko Rep, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Explosiver Start für Oberwart

Bereits in der ersten Spielminute sorgte Rajko Rep mit einem spektakulären Treffer aus 18 Metern für das 1:0. Sein Schuss, präzise ins Kreuzeck gesetzt, ließ den Torwart von Leobendorf, Lukas Schwaiger, chancenlos. Der frühe Treffer gab den Ton an für das, was ein sehr einseitiges Spiel werden sollte. Oberwart zeigte sich aggressiv und nutzte konsequent die Schwächen in der Defensive von Leobendorf. Csaba Mester verdoppelte in der 31. Minute die Führung, als er einen flach hereingegebenen Ball aus dem Rückraum unhaltbar ins Netz beförderte.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Mester dann sogar auf 3:0. Ein halbhoher Ball von der rechten Seite fand den Weg durch die Abwehr der Heimmannschaft und Mester konnte am zweiten Pfosten einfach einschieben. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.

Oberwart setzt nach der Pause nach

Der zweite Durchgang begann, wie der erste geendet hatte. Gleich nach dem Wiederanpfiff nutzte Csaba Mester einen Fehler in der Leobendorfer Abwehr zum 4:0, nur 15 Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte. Der fünfte und letzte Treffer fiel in der 65. Minute, als Lukas Ried einen Elfmeter souverän verwandelte, nachdem Lukas Schwaiger von Leobendorf mit einer Gelb/Roten Karte des Feldes verwiesen wurde.

Trotz zahlreicher Wechsel auf beiden Seiten konnte Leobendorf das Blatt nicht wenden. Oberwart spielte die Partie routiniert zu Ende und ließ kaum Chancen zu. Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 5:0 für die Gäste aus Oberwart, die damit eindrucksvoll unter Beweis stellten, warum sie als eines der Top-Teams der Liga gelten.

Der SV Oberwart zeigte eine beeindruckende Teamleistung, wobei vor allem die Effizienz im Abschluss hervorzuheben ist. Für den SV Leobendorf hingegen bleibt diese Partie eine bittere Erinnerung, aus der man lernen muss, um in den kommenden Spielen besser zu performen. Mit dieser Niederlage wird deutlich, dass in der Defensive sowie im Spielaufbau dringender Handlungsbedarf besteht.

Stimme zum Spiel:

"Wir haben heute verdient gewonnen und auch von der Höhe hat das Ergebnis gepasst! Wir waren die klar bessere Mannschaft und haben von Minute eins Gas gegeben. Durch das frühe Tor hatten wir gleich Oberhand über die Partie und konnten uns einige Chancen erarbeiten", erklärte Sportkoordinator Peter Lehner. "Wir haben auch in der zweiten Halbzeit Druck gemacht und haben nicht locker gelassen. Es war eine sehr gute Partie von uns und wir konnten wie auch bereits in den letzten Wochen, unsere trainierten Aktionen, im Spiel anwenden und umsetzen. Diese Partie hätte gut und gerne auch 7:2 für uns ausgehen können, jedoch waren auch die Torhüter sehr stark. Nächste Woche gegen Rapid II wollen wir natürlich ein würdiges Saisonfinale erspielen und auch nochmals unsere Qualität auf dem Platz beweisen. Wir wissen, die Stärke des Meisters zu schätzen, wollen jedoch auch Spaß haben und nochmals richtig Gas geben" fügte Sportkoordinator Lehner hinzu.

Aufstellung:

SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Michael Lechner, Daniel Fischer, Robert Bencun, Fabian Hauer - Abdul Barut, Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Marco Hofer, Manuel Botic - Marco Miesenböck (K)



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Maximilian Jaindl, Dusan Lazarevic, Sascha Viertl, Jason Sprinzer, Thomas Bartholomay



Trainer: Lukas Fürhauser

SV Klöcher Bau Oberwart: Daniel Glander - Marko Dusak, Sebastian Schwarz, Michael Huber, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Lukas Ried, Rajko Rep, Stefan Wessely (K), Csaba Mester - Lukas Zapfel



Ersatzspieler: Marton Horvath, Thomas Herrklotz, Simon Radostits, Erik Csaba Burai, Johannes Polster, Adam Bendeguz Horvath



Trainer: Gernot Plassnegger

Regionalliga Ost: Leobendorf : SV Oberwart - 0:5 (0:3)

65 Lukas Ried 0:5

46 Csaba Mester 0:4

38 Csaba Mester 0:3

31 Csaba Mester 0:2

1 Rajko Rep 0:1