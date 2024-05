Heute um 19:30 Uhr ist es so weit: Der Wiener Sport-Club aus der Regionalliga Ost spielt zum letzten Mal in seiner alten Heimstätte, dem Sport-Club-Platz im 17. Wiener Gemeindebezirk Hernals. Denn in wenigen Wochen wird ebendieser, der älteste Fußballplatz in Österreich, abgerissen und neu gebaut. Das Spiel kannst du im LIGAPORTAL-Liveticker-Center natürlich mitverfolgen ( zum Ticker ).

Die Begnung der Hernalser gegen den SC Neusiedl am See in der Ostliga wird die letzte der Kampfmannschaft am Sport-Club-Platz in dieser Form sein. Denn sowohl die Haupt- und die Friedhofstribüne werden im Sommer zur Gänze abgerissen und mit Hilfe der Stadt Wien neu gebaut. Wiedereröffnet wird der dann 5649 Zuschauer fassende Platz im Frühjahr 2026. Während gebaut wird, weichen die Hernalser ins Trainingszentrum aus.