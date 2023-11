SV Leobendorf nimmt neuerlich Trainerwechsel vor

Details Donnerstag, 23. November 2023 14:06

Erst in der abgelaufenen Herbstsaison gab der SV Sparkasse Leobendorf aus der Regionalliga Ost die Trennung von Trainer Sascha Laschet bekannt und engagierte Norbert Schweitzer als neuen Übungsleiter. Jetzt reagieren die Niederösterreicher erneut (oder nicht) und geben die Verpflichtung eines neuen Trainers bekannt.

Der Verein wird den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Schweitzer nicht darüber hinaus verlängern. "Im Namen des gesamten Vereins möchten wir uns bei Norbert für seine Bereitschaft den Verein in einer schwierigen Phase zu übernehmen sowie seinen Einsatz in den vergangenen Wochen bedanken. Wir wünschen Norbert nur das Beste für seine Zukunft und heißen ihn auch weiterhin am Sportplatz unter der Burg Kreuzenstein immer herzlich Willkommen", heißt es von Seiten des Vereins.

Übernehmen wird das Traineramt Lukas Fürhauser - er übernimmt mit Vorbereitungsstart. Für den 37-Jährigen ist es die Rückkehr zu seinem Heimatverein. Während seiner aktiven Zeit als Spieler schnürte Fürhauser knapp zwei Jahrzehnte lang seine Schuhe für den SV Sparkasse Leobendorf. Die letzten sechseinhalb Jahre arbeitete der Leobendorfer sehr erfolgreich an der Seitenlinie des SV Sierndorf.

