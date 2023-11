Im Unterhaus nicht alltäglich: FavAC lässt Meistertrainer auf TikTok hochleben [Video]

Details Sonntag, 26. November 2023 18:21

Der FavAC stieg im Vorjahr nach mehr als drei Jahrzehnten wieder in die Regionalliga Ost auf. Besonders ein Mann stand beim Aufstieg besonders im Fokus, nämlich Coach Dozhghar Kadir, der die Favoritener mit einem Minibudget in die dritthöchste Spielklasse brachte. Jetzt feierte der Meistertrainer, der für seine emotionalen und lautstarken Ansprachen bekannt ist, seinen 33. Geburtstag. Spieler, Funktionäre, Fans und Freunde aus ganz Österreich ließen es sich nicht nehmen, für den Coach eine Videogrußbotschaft für TikTok aufzunehmen.

Kadir ist seit zwei Jahren Coach bei den Favoritenern und stieg in einem dramatischen Saisonfinish in der Wiener Stadtliga vergangene Saison sensationell in die Ostliga auf.

Foto-Copyright: FavAC

