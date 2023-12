Beste Torschützen mit nur je 2 Toren: SV Oberwart will mehr Durchschlagskraft

Details Donnerstag, 30. November 2023 18:56

Der SV Oberwart aus der Regionalliga Ost beendete die Hinrunde mit 16 Punkten auf dem Konto auf Rang 13. Seit Sommer sitzt bei den Burgenländern Klaus Guger auf der Trainerbank des Aufsteigers aus der Burgenlandliga. Er übernahm, nachdem sich die Oberwarter durchaus kontrovers vom Ex-Trainer nach einer Siegesserie und dem Meistertitel trennten. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Fußballfachmann Guger über die abgelaufende Herbstsaison und wagte einen Blick in die Zukunft.

Die Oberwarter durften fünf Mal im Herbst über drei Punkte jubeln

Nicht unzufrieden mit Hinrunde

"Ich würde sagen, dass wir eine gute Hinrunde gespielt haben, wenn man die vielen Ausfälle bedenkt", so Guger. Der Sprung von der Burgenlandliga sei aber sehr groß gewesen. "Das ist schon etwas anderes, auch wenn ich wusste, was auf uns zukommt", so der Oberwarter Coach weiter. Dementsprechend reichte es für die Burgenländer am Ende nur zu 16 Punkten und Abstiegsgefahr, auch wenn der Tabellenletzte Mauerwerk erst wieder Punkte sammeln konnte. "Wir wissen trotzdem, dass wir im Frühjahr mindestens noch einmal so viele Punkte holen müssen, um die Liga halten zu können. Was wir natürlich wollen. Das ist auch die Vision der Vereinsführung."

Vom Klassenerhalt überzeugt

Für Guger ist angesichts der Tabellensituation klar, dass Verstärkungen nötig sind. Das bestätigt beispielsweise ein Blick auf die Torschützenliste. Die besten Torschützen der Burgenländer, darunter Lukas Ried, haben gerade einmal je zwei Treffer erzielt. Ex-Hartberger Patrick Farkas erzielte überhaupt nur ein Tor. Dementsprechend ist Guger auf der Suche nach geeigneten Spielern für sein Team. "Für Konkretes ist es noch etwas zu früh, aber die Fühler sind ausgestreckt", so Guger, der überzeugt ist, dass er mit seinen Jungs den Klassenerhalt schaffen wird.

