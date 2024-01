Neo-Spieler Galitekin: "So viele Scorerpunkte für SG Ardagger/Viehdorf wie möglich sammeln!"

Details Dienstag, 23. Januar 2024 18:26

Am gestrigen Montag wurde bekannt, dass SG Ardagger/Viehdorf Toprak Ilke Galitekin verpflichten konnte. Galitekin spielte in seiner Karriere unter anderem bei Perg und Deutschlandsberg. Jetzt soll er bei Ardagger in der Offensive auftrumpfen. LIGAPORTAL bat den Kicker nun zum Interview. Wir wollten wissen, wie es zum Transfer kam und wie die Ziele für die Rückrunde aussehen.

Galitekin hier noch im Dress des Deutschlandsberger SC

LIGAPORTAL: Du hast im Fußball ja schon einiges gesehen - wie ist es zum Transfer nach Ardagger gekommen?

Toprak Ilke Galitekin: "Der Transfer ist durch meinem Berater Goran Nuhanovic zustande gekommen, der Ardagger kontaktiert hat. Danach war ich zur Probe und konnte den Verein überzeugen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele aus?

Toprak Ilke Galitekin: "Über die genauen Ziele wurde noch nicht gesprochen, machen wir erst im Trainingslager. Meine persönlichen Ziele sind natürlich eine verletzungsfreie Saison zu spielen und so viele Scorerpunkte wie möglich zu sammeln um der Mannschaft helfen zu können!"

LIGAPORTAL: Wie hast du dich in der Winterpause fit gehalten?

Toprak Ilke Galitekin: "In der Winterpause hatte ich einen Personal-Trainer, der mich 3 mal in der Woche trainiert hat. Zudem hatte ich noch ein Laufprogramm!"

LIGAPORTAL: Wo denkst du liegen die Unterschiede zwischen der Regionalliga Mitte, der OÖ-Liga und Regionalliga Ost?

Toprak Ilke Galitekin: "Die OÖ-Liga ist schon von der Qualität her sehr stark. In der Regionalliga Mitte ist das Tempo höher und spielintensiver. Die Regionalliga Ost denke ich, ist die stärkste Regionalliga, da sind schon einige sehr gute Vereine dabei."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es für den Klassenerhalt?

Toprak Ilke Galitekin: "Ich denke, dass es mindestens noch so viele Punkte wie in der Hinrunde sein müssen, aber wir werden natürlich alles geben, dass wir sobald wie möglich aus den unteren Reihen wegkommen!"