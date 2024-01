FC Marchfeld-Donauauen holt Knipser mit Zweitliga-Erfahrung

Details Mittwoch, 24. Januar 2024 09:25

Der FC Marchfeld-Donauauen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Niederösterreicher sicherten sich die Dienste eines Kickers mit Zweitliga-Erfahrung. Dem gegenüber stehen zwei Abgänge, die durchaus schmerzen dürften. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Duvnjak hier noch im Dress von Lafnitz in der ADMIRAL 2. Liga

Kein Geringerer als Luka Duvnjak spielt ab sofort im Trikot der Marchfelder. Der 24-jährige Stürmer war seit Sommer vereinslos und spielte zuvor in der ADMIRAL 2. Liga für Lafnitz. In 20 Partien sorgte er für drei Tore und einen Assist. Davor spielte der Kroate in der Regionalliga Mitte und erzielte starke zwölf Tore in 21 Spielen für Allerheiligen. Verabschieden werden sich hingegen Taner Sen sowie Eleoenai Tompte.

Foto: GEPA Admiral