FavAC-Tormann Zdravkovic: "Der Verein hat mir in meinem Leben so viel gegeben!"

Die Fußballfans in Wien erinnern sich zurück an den vergangenen Frühsommer, wo sich der FavAC vor mehr als 2000 Fans den Meistertitel in der Wiener Stadtliga sicherte. Einer, der einen großen Beitrag an der Rückkehr in die Regionalliga Ost nach 30 Jahren hatte, war Stevica Zdravkovic - der Schlussmann ist eine Vereinslegende bei den Favoritenern. Wir sprachen mit dem 30-jährigen Routinier eben genau darüber, aber auch über seine Karriere und die Ziele für die verbleibende Saison in der Ostliga, wo man als Tabellenvierzehnter überwintert und Abstiegssorgen hat.

Zdravkovic herzt Trainer Kadir

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Stevica Zdravkovic: "Ich bin mit der Leistung unserer Mannschaft zufrieden, aber leider haben wir sechs bis sieben Punkte verpasst, die wir verdient hätten. Dann würde es in der Tabelle ganz anders ausschauen."

LIGAPORTAL: Ihr seid mitten in der Vorbereitung - läuft alles nach Plan?

Stevica Zdravkovic: "Die aktuellen Vorbereitungen laufen sehr gut. Wir haben ein Freundschaftsspiel mit Mauerwerk gespielt und sofort gezeigt, dass wir für die Rückrunde eine sehr gute Mannschaft haben."

LIGAPORTAL: Ein kurzer Rückblick noch auf den vergangenen Sommer und den Meistertitel in der Wiener Stadtliga: Wie war das für dich?

Stevica Zdravkovic: "Nach 30 Jahren haben wir den Verein in die Regionalliga zurückgebracht, wo er auch hingehört. Ein Verein wie der FavAC hat dies verdient. Vielen Dank an den Präsidenten Miladinovic und Trainer-FavAC-Legende Kadir, dem für all das große Anerkennung gebührt, der uns die ganze Saison über als Rückenwind zur Seite gestanden hat, obwohl niemand an uns geglaubt hat, und der uns mit seiner Energie zum Titel geführt hat. Dieser Verein hat mir in meinem Leben so viel gegeben und ich bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe, dem Klub als Kapitän den Titel einigermaßen zurückzugeben. Deshalb ist dieser Titel etwas Besonderes für mich, obwohl ich zwei weitere Titel bei den Profis erreicht habe. Der FavAC ist etwas Besonderes in meinem Leben und es gibt keinen Verein, der es in meinem Herzen ersetzen kann! Ich bin auch als Torwarttrainer für die gesamte Jugendmannschaft hier und fühle mich sehr wohl. Wir haben als Familie eine besondere Beziehung."

LIGAPORTAL: Wie bist du zum Verein gekommen?

Stevica Zdravkovic: "Ich kam 2016 aus der Ersten Liga, um den Verein in der Liga zu halten, und das haben wir geschafft. Ich war dort bis 2019, als ich in die Regionalliga wechselte. Und dann, auf Einladung des Personaltrainers und Vereinspräsidenten bin ich 2022 zum Verein zurückgekehrt, mit dem Ziel, in die Regionalliga zurückzukehren, was wir auch geschafft haben."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Stevica Zdravkovic: "Die Ziele sind die gleichen, nämlich der Klassenerhalt, was uns meiner Meinung nach mit dieser Mannschaft gelingen wird."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Stevica Zdravkovic: "Ligaportal ist sehr wichtig für uns, den Sport und die Menschen, die ihn verfolgen."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt?

Stevica Zdravkovic: "Um in der Liga zu bleiben, wissen wir nicht genau, wie viele Punkte benötigt werden, aber unser Ziel ist es, so viele wie möglich zu sammeln und direkten Duelle zu gewinnen, was das Wichtigste ist. Es gibt viel zu erreichen, aber ich denke, wir können diese Ziel erreichen."