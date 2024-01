Aufstieg in Liga zwei - Wer ist Favorit für den Aufstieg

Details Donnerstag, 25. Januar 2024 17:10

Nach der ersten Saisonhälfte ist die Regionalliga Ost sehr umkämpft. Während einige Verine um den Klassenerhalt kämpfen haben andere Vereine den Aufstieg als Saisonziel. Die Amateure von SK Rapid und der FK Austria Wien fokussieren sich vor allem auf die Entwicklung ihrer jungen Spieler und die Förderung zum Profi. Vereine wie der Kremser SC, SR Donaufeld usw. Wer der Top-Favorit für den Aufstieg in die Admiral 2. Liga ist, erfährst du weiter im weiteren Verlauf!

Talentförderung vor Aufstieg

Die Mannschaft von SK Rapid II belegt aktuell den ersten Platz in der Tabelle. Mit 21 Punkten aus 16 Spielen zeigen sie eine solide Leistung, wobei ihre Schwerpunkte eher auf der Entwicklung der jungen Talente in der Mannschaft liegen. Diese Ausrichtung könnte führt dazu, dass der Aufstieg nicht das primäre Ziel ist, berichtet Sportdirektor Markus Katzer. Dennoch beweist die Mannschaft durch ihre Tabellenführung, dass sie in der Lage ist, auch in einem ungewohntem Umfeld das Spiel zu dominieren. Ein weiteres Team, das auf die Förderung junger Spieler setzt, sind die Young Violets. Aktuell auf dem vierten Platz, verfolgen sie ähnliche Prinzipien wie SK Rapid II. Mit 11 Punkten aus 16 Spielen zeigen sie eine solide Leistung, wobei der Fokus auf der Entwicklung von Nachwuchstalenten liegt. Die jungen Spieler sollen optimal vorbereitet werden, um möglicherweise in höhere Ligen aufzusteigen. Der Blick auf die Tabelle zeigt jedoch, dass auch die Young Violets durchaus Ambitionen haben könnten, in den Aufstiegskampf einzugreifen.

Hoher Konkurrenzkampf in den Top sechs

Die restlichen Mannschaften bis einschließlich Platz sechs der Tabelle haben ebenfalls noch realistische Chancen auf den Aufstieg. Der Kremser SC, aktuell auf dem zweiten Platz, und der SR Donaufeld auf dem dritten Platz, präsentieren sich als echte Konkurrenten. Beide Teams haben ein starkes Torverhältnis und könnten mit weiteren Siegen die direkte Konkurrenz überholen. Auch SC Wiener Viktoria und FCM Traiskirchen, auf den Plätzen fünf und sechs, sind mit 28 bzw. 26 Punkten noch in Reichweite der Tabellenspitze. Die Ausgeglichenheit in der Tabelle verdeutlicht, dass sich in den kommenden Spielen noch einiges ändern kann. Jeder Punktgewinn oder -verlust kann einen Einfluss auf die Platzierung und somit auf die Aufstiegschancen haben.

Fazit

Die Regionalliga Ost bietet einen spannenden Aufstiegskampf. SK Rapid II und die Young Violets setzen auf Spielerentwicklung, bleiben aber ernstzunehmende Konkurrenten. Mit mehreren Teams im Aufstiegsrennen heißt es wohl:"Spannung bis zum Schluss!"