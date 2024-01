Zuerst Zuschauer, dann plötzlich zwischen den Pfosten: Kurioser Test für jungen FavAC-Goalie

Details Mittwoch, 24. Januar 2024 18:33

Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Am Dienstag traf der FavAC aus der Regionalliga Ost im Test auf Bundesligist Austria Wien (zum Testspielbericht). Damit stand ein Favoritener Derby auf dem Programm. Ein Spieler des Regionalligisten dürfte das Spiel wohl nicht so schnell vergessen: Orkun Tankaz.

Hier noch auf der Tribüne (links)

Eigentlich wollte der Torwart das Spiel von der Tribüne aus beobachten. Daraus wurde aber nichts, denn der junge Mann musste plötzlich doch noch ran. Der Hintergrund: Einser-Goalie Stevica Zdravkovic wurde zur Halbzeit routinemäßig durch Nadi Zamani ersetzt. Nachdem dieser sich verletzt hatte und sogar kurz bewusstlos war, musste der 18-jährige Tankaz von seiner Winterkleidung kurzerhand in die FavAC-Dress - von der Tribüne auf den Platz sozusagen. Tankaz war in der Vorsaison übrigens auch für einige Spiele im Tor der Favoritener, als man Meister in der Stadtliga wurde - mit nicht einmal 18 Jahren.

Hier plötzlich auf dem Platz

Mit dem Dress von Einser-Goalie Zdravkovic