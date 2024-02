TWL Elektra will sich in der Rückrunde nach oben kämpfen!

Details Dienstag, 20. Februar 2024 16:40

Die derzeitigen Neunplatzierten der Regionalliga Ost überwintern die Winterpause ziemlich souverän. Die TWL Elektra verlor lediglich ein Testspiel gegen den Zweitligisten die First Vienna, wobei Präsident Huber sehr zufrieden mit der Leistungen der Testspiele ist. In der Rückrunde plant die TWL Elektra ins oberere Tabellendrittel zu gelangen und vor allem noch ein paar starke Gegner zu ärgern.

Volle Überzeugung in der Winterpause

Nachdem man sich im Winter auf einigen Positionen verstärkt hat plant die Mannschaft mit voller Überzeugung nach der Winterpause anzugreifen. Präsident Huber berichtet, dass die Testspiele ein voller Erfolg waren und man auch einige neue Spieler testen konnte. Vor allem gegen Striping hat die Mannschaft in Halbzeit zwei nochmal ordentlich Gas gegeben und konnten die Partie drehen, fügte Präsident Huber hinzu. Die darauffolgenden Testspiele waren ebenso sehr stark und wir konnten einige neue Strategien innerhalb der Mannschaft ausprobieren. Heute gegen Retz werden wir auch nochmals einige neue Taktiken und Spieler ausprobieren bevor es dann wieder weitergeht in der Regionalliga, berichtete Präsident Huber.

Schwung nach mittelmäßiger Hinrunde

Die TWL Elektra mit Präsident Manfred Huber geht mit klaren Zielen in die Rückrunde. Huber betont, dass das Team bereit ist, sich in jede Partie zu werfen und auch gegen die Top-Teams der Liga den ein oder anderen Punkt mitnehmen zu können. Das oberste Ziel ist es am Ende sich im oberen Tabellendrittel zu befinden. Dabei sollen die jüngsten Erfolge als Ansporn dienen, insbesondere die letzten beiden Spiele vor der Winterpause, in denen die Elektra überzeugende Leistungen gezeigt hat. Huber zeigt sich zuversichtlich und unterstreicht sein Vertrauen in die Mannschaft, die entschlossen ist, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Fotocredit: Josef Parak