Ali Sahintürk will für Klassenerhalt mit FC Mauerwerk "alles reinhauen!"

Details Dienstag, 20. Februar 2024 12:44

SK Rapid, Austria Wien, First Vienna oder Stripfing: Ali Sahintürk ist in seiner Karriere schon ordentlich herumgekommen. Der 24-Jährige Stürmer steht seit der Wintertransferzeit nun beim FC Mauerwerk unter Vertrag und will im Frühjahr Gas geben. Das wird auch notwendig sein, immerhin ist Mauerwerk Tabellenletzter und braucht dringendst Punkte. WIr haben den Kicker nun zum Gespräch gebeten.

Akute Abstiegsgefahr

Eines vorweg: Der FC Mauwerk schwebt in akuter Abstiegsgefahr - man braucht ein kleines Fußballwunder, um den Klassenerhalt zu schaffen. Damit es gelingt, wurde der ganze Kader umgekrempelt. Einer der neuen Spieler ist Ali Sahintürk. "Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe", erzählt der 24-Jährige, der zuletzt beim SV Stripfing in der 2. Liga unter Vertrag stand. Dementsprechend Qualität bringt er mit. "Ich werde alles reinhauen, um die Mannschaft dabei zu unterstützen, das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen."

Die Vorbereitung bei Mauerwerk ist gut verlaufen, wie er sagt. "Wir haben gut trainiert und auch gute Testspiele gemacht. Wir haben jetzt noch zwei Wochen, in denen wir noch einmal alles reinlegen werden, um perfekt vorbereitet zu sein", so Sahintürk, der zu Trainer Ilco Naumoski aufschaut. "Der Trainer hat so viel Erfahrung im Profifußball. Da kann man immer etwas lernen, das gilt für jeden von uns", so Sahintürk weiter.

Drei Punkte fast schon Pflicht

Wichtig sei ein guter Start in das Frühjahr. Mit dem SV Oberwart wartet gleich zum Auftakt ein echter Gradmesser auf den FC Mauerwerk, der auch ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen und unter anderem Ex-Bundesliga-Profi Rajko Rep verpflichtet hat. "Oberwart ist ein direkter Konkurrent, den wir schlagen müssen", so Sahintürk, der die Richtung vorgibt.