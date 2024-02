Jetzt selbst bei FIFA vorstellig: FC-Mauerwerk-Boss dreht Spieß um

Details Freitag, 23. Februar 2024 23:25

"Der Einspruch von FC Mauerwerk ist natürlich viel zu spät bei der FIFA angekommen und somit treten die ersten Sanktionen in Kraft" - so lautete ein Facebookposting eines Online-Mediums am Mittwoch dieser Woche. Weiters hieß es, dass die Transfersperre - wie schon in der Vergangenheit - wieder ausgesprochen werden könnte. Inzwischen ist klar: Weder die Transfersperre noch andere Sanktionen sind in Kraft getreten - stattdessen scheinen sie sich vielmehr in Luft aufgelöst zu haben. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Mustafa Elnimr wurde indes selbst bei der FIFA vorstellig

Verband weiß nichts

Eines vorweg: Die Niederösterreichischen Nachrichten berichteten in Folge des Facebookpostings eines Mitbewerbers am Donnerstag, dass man beim Verband von einer Transfersperre oder sogar drastischeren Sanktionen nichts weiß - weder beim WFV noch beim ÖFB. Das bestätigt auch Mauerwerk-Präsident Mustafa Elnimr, der vergangene Woche - nachdem der frühere Sportdirektor und Trainer Igor Jovic wiederholt offene Gehälter monierte - selbst rechtlich in die Offensive ging (zum Artikel). "Wir haben weder von der FIFA noch vom ÖFB eine Information erhalten eine Transfersperre oder ähnliches betreffend", so der Vereins-Boss, der sichtlich empört ist. "Ich weiß nicht, was Igor Jovic von mir will. Die Gehälter wurden längst überwiesen. Das gibt es schriftlich." Jovic dazu wiederholt: "Es gab für mich keinen anderen Weg, als zur FIFA zu gehen."

Bei FIFA vorstellig

Elnimr geht nun einen Schritt weiter. Über die Anzeige gegen Jovic haben wir bereits vor einer Woche berichtet, jetzt wurde der Klub-Chef aber auch noch bei der FIFA vorstellig. "Igor Jovic hat, während er Trainer beim FC Mauerwerk war, auch noch Spieler an den Verein vermittelt. Das ist verboten. Der ganze Vertrag von damals ist somit ungültig. Wenn man es genau nimmt, schuldet er mir Geld." Jovic betonte gegenüber LIGAPORTAL schon vorige Woche, dass er von seinem eigenen Netzwerk, das er als langjähriger Trainer hat, profitiert habe, was aber nichts mit Spielervermittlung zu tun hätte. "FC Mauerwerk hat Spieler bekommen, die man ohne mich nie bekommen hätte", so der Ex-Trainer.

Präsident Elnimr scheint jedenfalls der Geduldsfaden gerissen zu sein. "Ich musste jetzt in die Offensive gehen. Es werden hier laufend Dinge verbreitet, die nicht der Wahrheit entsprechen. Ich bin menschlich sehr enttäuscht von mehreren Menschen, denen ich vertraut habe."