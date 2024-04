SV Oberwart: Aus für Trainer Guger, Plassnegger übernimmt

Details Montag, 08. April 2024 22:01

Paukenschlag bei der SV Oberwart aus der Regionalliga Ost. Der Verein aus dem Burgenland trennt sich von Trainer Klaus Guger. Guger übernahm die Mannschaft erst vergangenes Jahr und war maßgeblich daran beteiligt, dass im Winter echte Hochkaräter nach Oberwart gelotst werden konnte - darunter Rajko Rep. Dennoch läuft es für die Oberwarter im Frühjahr nicht nach Wunsch. Dementsprechend traf man jetzt die Entscheidung, sich vom Trainer zu trennen.

"Wir möchten uns zunächst bei Klaus Guger und Helmut Plank für die tolle Arbeit & den unermüdlichen Einsatz für die SVO im vergangenen

Jahr bedanken!", heißt es vom Verein. Die Oberwarter haben aber bereits einen neuen Coach gefunden, und es ist kein Unbekannter. Die SV Klöcher Bau Oberwart konnte Gernot Plassnegger als neuen Coach für sich gewinnen. Co-Trainer wird Christian Deutschmann (ehemaliger Spieler bei den Burgenländern.

Nach seinem Rückzug aus dem Profifußball übernahm Plassnegger zur Saison 2013/14 die Rolle des Trainers beim Grazer AK. Nach vier Jahren leitete er im September 2017 das Traineramt beim Zweitligisten SC Austria Lustenau. Zwei Jahre lang lenkte er die Gesch icke des Teams, bevor er im September 2019 von seinem Amt zurücktrat. Im März 2020 kehrte er zum Grazer AK zurück, der mittlerweile in die zweite Liga abgestiegen war. Dort betreute er das Team in der Saison 2020/21, das schließlich den sechsten Platz erreichte. Die Zusammenarbeit zwischen dem Grazer AK und Plassnegger endete im Oktober 2021. Schließlich fand Plassnegger im Oktober 2022 eine neue Herausforderung beim SC Kalsdorf in der Regionalliga Mitte. Trotz seiner Bemühungen musste das Team einen Abstieg hinnehmen, was auch das Ende seiner Amtszeit als Trainer markierte. Als Spieler hatte Plassnegger ebenso eine großartige Karriere, welche sich über Stationen beim FC Trofaiach , der Austria Salzburg, Austria Wien, 1. FC Saarbrücken, VfL Wolfsburg, SV Waldhof Mannheim, Hansa Rostock, GAK, SK Rapid Wien, SK Austria Kärnten, Ergotelis und dem FC Admira Wacker Mödling erstreckte.