"Verneige mich vor meinem Team!" FC Mauerwerk knackt FC Marchfeld Donauauen

Details Freitag, 26. April 2024 22:51

Durch ein 3:1 holte sich FC Mauerwerk Immo drei Punkte bei FC Marchfeld Donauauen. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich FC Mauerwerk beugen mussten. Das Hinspiel beim Schlusslicht hatte FC Marchfeld Donauauen schlussendlich mit 4:2 gewonnen. An der Situation von Mauerwerk ändert der Sieg trotzdem praktisch nichts. Man liegt weiter acht Punkte hinter dem sicheren Ufer.

Führung und Ausgleich

Das erste Tor des Spiels ging an FC Marchfeld Donauauen. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Mauerwerk, denn Unglücksrabe Leon Najdovski beförderte den Ball ins eigene Netz (5.). Damit beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Gäste. Dann war aber Tome Kitanovski zur Stelle und markierte das 1:1 von FC Mauerwerk Immo (26.) - er zieht aus elf Metern halblinks ab und trifft. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Mauerwerk zieht davon

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die hier drei Punkte wittern. Doch auch Marchfeld spielt gut nach vorne und findet Torchancen vor. Ertugrul Tuysuz brachte FC Mauerwerk nach 82 Minuten die 2:1-Führung per Abstauber. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Ali Sahintürk für einen Treffer sorgte (94.). Ali Sahintürk macht dann per Konter auch noch das 3:1. Schließlich strich Mauerwerk die Optimalausbeute gegen FC Marchfeld Donauauen ein.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt FC Marchfeld Donauauen in der Tabelle stabil. Elf Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die Leistungskurve von FC Marchfeld Donauauen zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

FC Mauerwerk Immo muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drei Siege, zehn Remis und zwölf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. FC Mauerwerk beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Am kommenden Freitag tritt FC Marchfeld Donauauen bei SC Neusiedl am See 1919 an, während Mauerwerk einen Tag später SV Sparkasse Leobendorf empfängt.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski: "Ich verneige mich vor dieser Mannschaft. Wir haben mit dem letzten Aufgebot gespielt. Wir haben auch wieder gegen den Schiedsrichter gespielt. Wir haben gleich ein Eigentor gemacht und die Taktik war über den Haufen geworfen. Wir hätten noch viel höher gewinnen können. Es ist bitter, dass wir bisher nicht so belohnt wurden. Wir werden bis zur letzten Patrone kämpfen. Es ist bisher sehr viel gegen uns gelaufen - mit unglücklichen Entscheidungen und Eigentoren. Dazu Fehler, die den Abstieg kosten können. Keiner hätte geglaubt, dass wir gewinnen. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit von Marchfeld."

Ernst Baumeister: "Ich bin jetzt seit 3 1/2 Jahren da und noch nie habe ich so eine schlechte Partie von uns gesehen. Wenn du mit 80% in die Partie gehst und dann aber plötzlich umschalten musst, geht das eben nicht so einfach. Sehr enttäuschend weil es rein an der Einstellung lag und Mauerwerk nicht überragend agiert hat."