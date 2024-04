Mauerwerk-Coach Ilco Naumoski: "Spieler reißen sich den Arsch auf!"

Details Mittwoch, 17. April 2024 13:16

Letzter Tabellenplatz und nur 16 Punkte auf dem Konto. So sieht die Realität für den FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost aus. Obwohl man in sieben Spielen in der Rückrunde erst zwei Mal verloren hat, kommt die Mannschaft nicht vom Fleck. Trainer Ilco Naumoski hadert im Gespräch mit LIGAPORTAL mit dem Spielglück und der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung.

Naumoski hadert mit dem Spielglück

"Mir tut es für die Spieler leid, die sich wirklich den Arsch aufreißen Woche für Woche", so Naumoski gegenüber LIGAPORTAL. "In einer Partie wird 20 Minuten nachgespielt und es schaut fast so aus, als ob man uns den Sieg nicht gönnt. In einer anderen Partie wird uns ein klarer Elfmeter vorenthalten und wir spielen nur Unentschieden. Es ist wirklich zermürbend."

Und tatsächlich - der einzige Sieg in der Rückrunde gelang der Naumoski-Truppe gegen Titelaspirant Donaufeld - inklusive mehr als 100 Minuten Spielzeit. "Ich sage nichts, wenn es eine Verletzung oder so gibt, aber da war nichts und trotzdem wurde nachgespielt ohne Ende." Gegen Traiskirchen am vergangenen Wochenende kam es zu einer sehr strittigen Situation im Strafraum, doch der Schiedsrichter entschied sich gegen einen Elfmeter. "Einen klareren Elfmeter gibt es nicht. Es hilft dann auch nichts, wenn er nach dem Spiel herkommt und sich entschuldigt und wir steigen ab."

Es sei wiklich wie verhext, was in dieser Rückrunde passiert. "Die Burschen hauen wirklich Woche für Woche alles rein. Keine einzige Mannschaft hat uns bisher überspielen können, und trotzdem stehen wir am Tabellenende", so Mauerwerk-Coach Naumoski weiter. Auf das rettende Ufer fehlen derzeit fünf Punkte - wenn es bei drei Absteigern bleibt. Am Samstag um 16 Uhr steht jedenfalls das nächste Endspiel auf dem Programm - um 16 Uhr trifft man zu Hause auf die Wiener Viktoria.