Rapid II gegen TWL Elektra zurück in der Erfolgsspur

Details Montag, 29. April 2024 10:47

In der 25. Runde der Regionalliga Ost war die Mannschaft von TWL Elektra zu Gast beim Tabellenführer aus Hütteldorf Rapid II. Nachdem die Hütteldorfer die letzte Heimpartie gegen Leobendorf mit 1:0 verloren, wollen sie in dieser Partie drei Punkte sammeln und die Konkurrenz nicht zu nah herankommen lassen. Für die Gäste sind jedoch natürlich auch alle Punkte von Vorteil und sie möchten auch gegen den Tabellenführer nicht nur hinten verteidigen sondern auch nach vorne arbeiten. Für die Hausherren sind nach der Niederlage letzte Woche drei Punkte fast schon Pflicht, um die Konkurrenz aus Donaufeld weiter auf Abstand zu halten.

Harter Kampf wurde belohnt

"Wir wussten, dass die Gegner sehr tief stehen werden und haben uns darauf eingestellt, dass der Gegner viele Konter ausnützen wird. In der ersten Halbzeit war es eine sehr schwierige Partie für uns, weil wir auch spielerisch nicht sehr gut in der Partie waren", erklärte Sportlicher Leiter Gartler. "Wir sind zu vielen Chancen gekommen und konnten keine jedoch verwerten und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Hin und wieder kamen auch die Gäste nach vorne wurden aber vor dem Tor kaum gefährlich. In der zweiten Halbzeit wurden wir noch stärker und konnten uns weitere Chancen erabeiten", fügte Gartler hinzu. "Nach dem 1:0 haben wir dann einen Gang zurückgeschalten und konnten die Führung verwalten. Nach dem 2:0 war dann alles entschieden und die Gegner haben keinen Druck mehr gemacht und daraufhin konnten wir sogar das 3:0 erzielen. Die drei Punkte sind natürlich sehr wichtig und nach dem Patzer der Konkurrenz haben wir jetzt wieder sieben Punkte Vorsprung, jedoch werden wir trotzdem in jeder Partie alles geben und sich in jeden Ball hineinwerfen", betonte Sportlicher Leiter Gartler.

Torfestival nach Geduldspiel

Für die Hausherren war es nach der Niederlage gegen Leobendorf eine wichtige Partie, um die Konkurrenz nicht zu nah herankommen zu lassen. Die Hausherren starteten druckvoll in die Partie und gaben direkt den Ton an. Die Gäste standen tief in ihrer Hälfte und konnten nur wenig Akzente nach vorne setzen. Die Hausherren machten weiterhin Druck konnten aber in der ersten Halbzeit keinen Treffer erzielen. Nach dem Seitenwechsel waren die jungen Männer aus Hütteldorf noch stärker und konnten schlussendlich doch in der 60. Spielminute durch Philipp Wydra mit 1:0 in Führung gehen. Danach war der Bann gebrochen und wenig später erhöhte Tobias Hedl auf 2:0. Die Gäste waren mit ihren Kräften am Ende und kurz vor Schluss konnte Yasin Mankan den 3:0 Endstand fixieren. Rapid II gewinnt nach letztriger Niederlage verdient mit 3:0 und blickt gespannt auf die Partie gegen den Wiener Sport-Club

SK Rapid II: Laurenz Orgler, Dominic Vincze, Aristot Tambwe-Kasengele, Jovan Zivkovic, Tobias Hedl (K), Philipp Wydra, Mücahit Ibrahimoglu, Nicolas Bajlicz, Nikolaus Wurmbrand, Furkan Demir, Amin Gröller



Ersatzspieler: Florian Steiger, Eaden Roka, Christopher Dibon, Yasin Mankan, Mouhamed Guèye, Daris Djezic



Trainer: Jürgen Kerber

TWL Elektra: Ertan Uzun (K) - Lukas Grgic, Leo Maros, Kristian Babic, Filip Drljepan - Hamid Aminpur, Manuel Gager, Volkan Yilmaz - Emre Yilmaz, Ali Diyar Alaca, Hakan Gökcek



Ersatzspieler: Nikola Sarcevic, Matej Milicevic, Alexander Krammer, Raphael Grabmüller, Josip Francesevic, Romario Cekaj



Trainer: Peter Hammerschmidt