Remis im Burgenland-Derby! Draßburg und Neusiedl trennen sich 2:2!

Details Samstag, 31. Juli 2021 13:56

Nach neun endlosen Monaten startete gestern Freitag wieder die Meisterschaft in der Regionalliga Ost und neben einigen Duellen zweier Titelfavoriten, brachte die 1. Runde auch gleich ein Burgenland-Derby mit sich. Der ASV Draßburg empfing den SC Neusiedl/See 1919. In einer abwechslungsreichen Partie konnten beide Teams jeweils einen Rückstand aufholen, der Ausgleich der Hausherren fiel erst in Minute 90. Am Ende durften beide Teams mit dem Remis zufrieden sein.

NSC egalisiert Draßburg-Führung

Beide Mannschaften brauchten zu Beginn ein wenig um in die Partie zu finden. Weder die Hausherren noch die Gäste schafften es, gleich von Start an Rythmus ins Spiel zu bringen. Wenn dann war es noch die Mannschaft von Trainer Franz Lederer, die langsam aber sicher das Spiel an sich riss. Die Folge war die Führung durch Mustafa Atik, der nach etwas mehr als 20 Minuten nach Fehlern in der NSC-Abwehr die Gunst der Stunde nutzte und das 1:0 markieren konnte (24.). Es war eine Art Weckruf für die Gäste. Die Truppe von Marian Tomcak fand aber dann langsam doch ins Spiel. Der Ausgleich nach einer halben Stunde war dann auch verdient. Kapitän Patrick Kienzl konnte in der 36. Minute mit einem sehenswerten Kopfball Torwart Stifter bezwingen und zum 1:1 einnetzen.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause setzte der NSC dann über weite Strecken die Aktzente und kam immer mehr zu Chancen. Oftmals fehlte jedoch die Genauigkeit oder man scheiterte an ASV-Schlusslicht Stifter. In der 73. Minute gelang Patrick Sonnleitner mit einem traumhaften Distanzschuss die 2:1-Führung für die Hausherren. In der 86. Minute gab es dann Aufregung im Strafraum der Drassburger. Ein vom Schiedsrichter übersehenes klares Elfmeterfoul an Zlatkovic wurde nicht gegeben - im Gegenteil Marko Zlatkovic erhielt für eine Schwalbe die gelbe Karte. Das war eine Fehlentscheidung. Und wie es so oft passiert im Fussball - statt einer 3:1-Führung für die Gäste, gelang den Drassburgern in der Nachspielzeit noch das 2:2 durch Ayoub Ben Ammar (90.). Danach herrschte noch Hektik und scharfe Kritik am Schiedsrichter von Seiten der Gäste. Günther Gabriel sah deshalb nach dem Spielende noch Gelb-Rot.

Torfolge:

1:0 Mustafa Atik (24.)

1:1 Patrick Kienzl (36.)

1:2 Patrick Sonnleitner (73.)

2:2 Ayoub Ben Ammar (90.)

Die Besten:

ASV Draßburg: Mustafa Atik (MIT)

SC Neusiedl/See: Patrick Sonnleitner (VT)

MW

