Spätes 1:0 - TWL Elektra biegt Admira Juniors in letzter Minute!

Für die TWL Elektra war es das erste Meisterschaftsspiel der neuen und noch jungen Vereinsgeschichte. In diesem empfing man die Admira Juniors im eigenen Stadion. Die Juniors hatten im Sommer wie in jeder Transferperiode eine hohe Fluktuation hinter sich, mit Tilo Morbitzer übernahm auch ein neuer Trainer, der bei dem Spiel sein Pflichtspieldebüt feierte. Es war ein ausgeglichenes Spiel, das am Ende vor knapp 200 Zuschauern eigentlich schon keinen Sieger mehr gesehen hätte, als in der absoluten Schlussphase die Hausherren noch zuschlugen und einen knappen aber aufgrund der besseren Chancen auch verdienten Sieg einfahren konnten.

Keine Tore

Der erste Durchgang war geprägt von vielen Zweikämpfen, die beiden Teams einen ordentlichen Spielfluss verwehrten. So war es auch eine Seltenheit, wenn dann doch einmal eine gefährliche Situation vor einem der beiden Tore entstand. TWL Elektra hatte dann von diesen jedoch mehr und hätte auch in Führung gehen müssen, was Trainer Herbert Gager mehr als ärgerte. Die Juniors der Admira konnten in dieser Phase maximal Nadelstiche setzen. Bis zur Pause blieb es beim 0:0.

Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel kamen die Jungpanther jedoch besser ins Spiel. "Da hatten wir zwei Hunderter, wo wir alleine vor dem Tor stehen", konnte es Trainer Tilo Morbitzer nicht glauben, dass seine Jungs den Treffer nicht machten. In der Tat hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten und hätten in Halbzeit zwei auch in Führung gehen müssen. Bis spät in den zweiten Durchgang hinein stand es daher 0:0 und genau, als es so aussah, als würden sich die beiden Teams mit einem Punkt trennen, schlugen die Hausherren in Person von Manuel Gager in der 89. Minute noch zu.

"Das schmerzt sehr, weil es lange nach einem Punkt ausgeschaut hat", konnte Morbitzer sein Debüt nicht krönen. Für die Gager-Mannen wurde der Auftakt damit doch noch gelungen. "Ich denke, dass es aufgrund der Chancen, die wir hatten, ein gerechter Sieg war", meinte Herbert Gager.

Torfolge:

1:0 Manuel Gager (89.)

Die Besten:

TWL Elektra: Manuel Gager (RM)

Admira Juniors: keiner

MW

