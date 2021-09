2:3 gegen Neusiedl - Leobendorf gibt 2:0-Führung aus der Hand!

Details Sonntag, 19. September 2021 18:09

„Kein gutes Spiel von uns. Wir haben schon in der ersten Halbzeit Glück gehabt." SV Sparkasse Leobendorf-Trainer Sascha Laschet war nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen den SC Neusiedl/See 1919 bitter enttäuscht und schwer genervt. Die Niederösterreicher spielten nicht gut, führten trotzdem nach nicht einmal einer Stunde bereits mit 2:0. Doch diese Führung sollte nicht reichen - am Ende stand überraschenderweise eine 2:3-Heimniederlage, die im Kampf um den Anschluss im Mittelfeld einen schweren Rückschlag bedeutete.

Gäste überlegen, Leobendorf macht das Tor

Ersatzgeschwächt musste Leobendorf-Trainer Sascha Laschet in die Partie mit Neusiedl gehen. Gegen die Burgenländer fehlten neben Spielmacher Miroslav Milosevic auch Stürmer Marco Miesenböck und Defensivmann Florian Heindl. Die Gäste aus Neusiedl fanden auch besser ins Spiel, brachten den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Zwei aussichtsreiche Situationen wurden vernebelt, gingen entweder vorbei oder drüber. Auf der anderen Seite jubelte Leobendorf nach 23 Minuten: Mateo Tadic wurde von Oliver Pranjic bedient, spielte noch einen Verteidiger aus und ließ mit seinem Abschluss Barolomej Kuru keine Chance (23.). Auch danach klopften die Gäste noch einmal an, richtig heiß wurde es aber wieder im eigenen Sechzehner. Nach einem Foul an Marco Hofer schreitete Pranjic zum Punkt, seinen Strafstoß knapp vor der Halbzeit entschärfte Kuru jedoch.

2:0

Der SVL steuerte auf den nächsten Dreier zu, auch weil Tadic nach einem Pass in die Spitze mit der Hacke auf Dusan Lazarevic ablegte und dieser früh im zweiten Durchgang das 2:0 nachlegte (53.). Gleich nach dem Anstoß fing Lazarevic einen Neusiedl-Pass ab, seinen Stangler setzte Tadic allerdings daneben.

Neusiedl kommt auf

Dann waren wieder die Gäste dran, Patrick Kienzl war für den Anschluss verantwortlich, Laschet störte die Entstehung: „Da müssen wir das taktische Foul machen. Danach haben wir keinen Zugriff mehr gehabt.“ Es kam noch dicker, denn wieder war es Kienzl, der jubelnd abrehte. Diesmal köpfte der 1,73m große Mittelfeldmann einen Corner von Marco Zlatkovic in die Maschen (80.). Niklas Michael Streimelweger drosch in Minute 85 einen kurz abgespielten Freistoß sogar noch zur Führung und schlussendlich auch zum Auswärtssieg in die Maschen.

Sascha Laschet (Trainer SV Leobendorf) nach dem Match:

„Kein gutes Spiel von uns. Wir haben schon in der ersten Halbzeit Glück gehabt. Wenn ich 2:0 führe, dann muss ich das daheim drüberbringen. Egal, was es kostet. Das ist zu einfach gegangen, da müssen wir drüber reden.“

Torfolge: 1:0 Mateo Tadic (22.), 2:0 Dusan Lazarevic (53.), 2:1 Patrick Kienzl (59.), 2:2 Patrick Kienzl (80.), 2:3 Niklas Michael Streimelweger (85.)

Die Besten:

SV Leobendorf: Mateo Tadic (MS), Dusan Lazarevic (LM)

SC Neusiedl/See: Patrick Kienzl (LM)

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!