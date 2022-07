5:2 gegen Wiener Sport-Club - Draßburg feiert klaren Cup-Erfolg!

Details Freitag, 22. Juli 2022 23:18

"Der Wiener Sport-Club ist einer der drei Titelanwärter, umso höher ist unsere Leistung einzustufen." Mag. Denis Kulovits, Co-Trainer des ASV Draßburg, war nach dem klaren 5:2-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den Wiener Sport-Club voll des Lobes für seine Mannschaft. Ausschlaggebend waren erste 30 unglaublich starke Minuten und gleich viert der fünf Treffer aus Standardsituationen. Die Wiener konnten nach 0:3 zwar noch auf 2:3 verkürzen, mussten dann am Ende den Burgenländern die Vortritt in Runde 2 lassen, nachdem man letzte Saison noch bis ins Finale vorgedrungen war.

Phänomenale erste 30 Minuten

Die Mannschaft von Draßburg-Trainer Michael Porics erwischte den klar besseren Start, dominierte die Truppe von WSC-Trainer Robert Weinstabl von Beginn an und zeigte von Beginn an seine Standardstärken. Salko Mujanovic köpfte nach kurzer Zeit bereits die Führung für die Hausherren (5.). In weiterer Folge wollte man mit den spielstarken Gästen mitspielen, erkannte jedoch schnell, dass die Qualität des WSC zu groß war. Daher verlegte man sich aufs Kontern und das sehr erfolgreich. Marko Nikolic nutzte seine Chance auf das 2:0 aus einem Strafstoß (19.). Das 3:0 nach einer halben Stunde, fiel dann aus einem schnellen Gegenzug. Nachdem man einen Angriff der Weinstabl-Elf abfangen konnte, lief ein schneller Konter, den Florian Krutzler souverän abschloss (30.). Quasi im Gegenzug verkürzte der WSC, ebenfalls per Elfmeter, auf 1:3 - Torschütze: David Rajkovic (31.). Bis zur Pause blieb es bei diesem verdienten Zwischenstand.

WSC kommt heran

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste dann ein wenig mehr das Kommando. Zuvor hatte man neue Spieler gebracht, nach etwa 20 Minuten kam man auf 2:3 heran. Mario Rekirsch verkürzte und machte die Partie wieder spannend (67.). Doch an diesem Abend war gegen die Standardsituationen der Gastgeber kein Kraut gewachsen. In der Schlussphase sah Mirza Berkovic nach Foul die Rote Karte (84.), den anschließenden Freistoß versenkte Edin Harcevic weltklasse zum 4:2 (85.). Obendrauf gelang Mujanovic in der Nachspielzeit per Kopf auf noch das 5:2 (90.+2).

Mag. Denis Kulovits (Co-Trainer ASV Draßburg) nach dem Sieg:

"Der Wiener Sport-Club ist einer der drei Titelanwärter, umso höher ist unsere Leistung einzustufen. Wir haben überwiegend auf Konter gespielt und das sehr erfolgreich. Mit unseren Stärken bei Standards haben wir die heutige Partie entschieden. Diesen Schwung wollen wir zum Liga-Auftakt nächste Woche gegen Neusiedl mitnehmen. Vorerst sind wir aber über den tollen Saisonauftakt erfreut."

Torfolge: 1:0 Salko Mujanovic (5.), 2:0 Marko Nikolic (19.), 3:0 Florian Krutzler (30), 3:1 David Rajkovic (31.), 3:2 Mario Rekirsch (67.), 4:2 Edin Harcevic (85.), 5:2 Salko Mujanovic (90.+2)

Ausschluss: Mirza Berkovic (WSC - 84.)

MW