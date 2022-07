3:1 - Scheiblingkirchen gewinnt Cup-Duell der Aufsteiger gegen Krems!

Details Freitag, 22. Juli 2022 22:48

"Für Scheiblingkirchen war das schon ein sehr ordentlicher Auftakt." Ing. Manfred Sperhansl, Sportlicher Leiter des USV Scheiblingkirchen-Warth, war nach dem 3:1-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den SC Krems in der 1. Runde des RL Ost Liga-Cups sehr zufrieden. Im Duell der Aufsteiger konnte man mit einem frühen Treffer den Grundstein zum Aufstieg legen. Die Gäste hatten nach dem 1:8 im Test gegen TWL Elektra verbessert agiert, konnten das Cup-Aus allerdings nicht verhindern. Man war jedoch nicht in Bestbesetzung angetreten.

Traumstart

Die Hausherren erwischten dank eines frühen Treffers den klar besseren Start in die Partie. Abwehr-Routinier Höller spielte aus der eigenen Spielhälfte einen hohen Ball in die Spitze, wo Christopher Hatzl einen Gegenspieler ausspielte, dann Krems-Torhüter Maximilian Fahler überhob und seelenruhig ins leere Tor einschieben konnte (4.). Im Anschluss war man das spielbestimmende Team und ließ kaum Möglichkeiten der Gäste zu. Zwingende Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen hatte man dann aber auch selber nicht.

Krems bringt Maierhofer

Die Gäste stellten dann zu Beginn der zweiten Halbzeit um und brachten Neuzugang Stefan Maierhofer, der für mehr Präsenz im Strafraum des USV sorgen sollte. Das gelang in weiterer Folge jedoch nur mäßig. Die Elf von Trainer Mag. Thomas Husar blieb das dominante und gefährlichere Team.

Entscheidung folgt zum Schluss

Entscheiden konnte man die Partie allerdings in der Schlussphase. Zunächst leistet Fabian Kürner nach einem tollen Antritt über rechts die tolle Vorarbeit für Christoph Eisinger der den Querpass nur mehr trocken einschieben musste (78.). Wenig später stand Tobias Meier alleine vor Krems-Goalie Fahler und ließ ihm keine Chance - 3:0 (80.). Ähnlich wie im Test gegen TWL Elektra, blieb den Gästen nur der Ehrentreffer - erneut von Stürmer Maierhofer (90.). Am Ausgang und Aufstieg der Hausherren änderte das jedoch freilich nichts mehr. Etwas über 200 Zuschauer konnten am Ende mit ihrer Mannschaft jubeln.

Ing. Manfred Sperhansl (Sportl. Leiter USV Scheiblingkirchen-Warth) nach dem Aufstieg:

"Nach dem heutigen Auftritt darf man nicht meckern, für einen Aufsteiger haben wir das sehr ordentlich gemacht. Erste Halbzeit war schon nicht schlecht aber speziell nach der Pause haben wir dann sehr gut gespielt. Krems war aber wohl auch nicht in Bestbesetzung angetreten. Insgesamt haben wir wenig zugelassen und ein Chancenplus gehabt. Es war eine gute Generalprobe für den Liga-Auftakt nächste Woche."

Torfolge: 1:0 Christopher Hatzl (4.), 2:0 Christoph Eisinger (78.), 3:0 Tobias Meier (80.), 3:1 Stefan Maierhofer (90.)

MW