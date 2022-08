1:0 im Burgenland - Mauerwerk bricht Siegendorfer Heimserie!

Details Samstag, 27. August 2022 12:02

"Im Großen und Ganzen haben wir schon so gespielt, wie wir uns das auf Dauer vorstellen." Mohamed Fouad, Co-Trainer von Ilco Naumoski beim FC Mauerwerk, feierte nach spannenden und gleichzeitig überzeugenden 90 Minuten beim ASV Siegendorf, einen wichtigen und verdienten 1:0-Auswärtssieg. Wilfried Domoraud war nach seinen drei Treffern gegen Bruck am letzten Wochenende auch diesmal der Matchwinner, gelang ihm nach einer knappen Stunde doch das Goldtor. Für die Gastgeber war es die erste Heimniederlage nach mehr als einem Jahr.

Mauerwerk spielbestimmend

Die Gäste waren über weite Strecken der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, waren sehr gut auf die Spielweise der Mannschaft von Trainer Marek Kausich eingestellt. "Ilco kennt Marek als Trainer von früher und kennt seine Spielweise, entsprechend gut konnten die Jungs auf das Spiel von Siegendorf reagieren", weist Fouad hin. Die zumeist hohen Bälle der Hausherren konnte die Hintermannschaft von Mauerwerk zumeist klären. Etwas mehr als 60% Ballbesitz und etliche vergebene Chancen standen für Mauerwerk zubuche. Trotzdem ging es torlos in die Kabinen.

Domoraud beendet Heimserie

Taktisch wollten die Gäste dann ein wenig umstellen, was bald nach Wiederanpfiff Früchte trug. Nach einer Flanke aus dem rechten Halbraum auf Stürmer Domoraud, der sich im Luftduell mit einem Gegenspieler durchsetzt, kann der Goalgetter den Ball exakt im langen Eck unterbringen (56.). Doch obwohl man weiter nach vorne hätte spielen können, zogen sich die Gäste dann zurück und wollten stabil und sicher stehen. Siegendorf blieb bei der Taktik der hohen Bälle, die jedoch auch in Halbzeit zwei keine allzu große Gefahr darstellten. Ausgleichschancen waren Mangelware, so endete die Heimserie der Burgenländer.

Mohamed Fouad (Co-Trainer FC Mauerwerk) nach dem Match:

"Im Großen und Ganzen haben wir schon so gespielt, wie wir uns das auf Dauer vorstellen. Die Jungs waren super eingestellt, wir wussten, dass Siegendorf zumeist mit hohen Bällen spielt. Wir wollten die Serie unbedingt brechen und das ist uns gelungen. Tolle Vorstellung der Mannschaft."

Torfolge: 0:1 Wilfried Domoraud (56.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: keiner

FC Mauerwerk: Wilfried Domoraud (ST)

MW