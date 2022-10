Spitzenreiter siegt nach Rückstand auch in Mannsdorf!

Details Samstag, 22. Oktober 2022 07:43

"In den ersten 15 Minuten war Mannsdorf klar besser, hat uns einiges abverlangt. Danach konnten wir die Kontrolle übernehmen und schlussendlich verdient gewinnen." Das Spitzenspiel der Regionalliga Ost zwischen dem FC Marchfeld Donauauen und Tabellenführer SV Stripfing war ein fußballerischer Leckerbissen und ließ, abgesehen von einem 1:3 aus Sicht der Gastgeber, die 520 angereisten Zuschauer ein hochklassiges Spiel sehen. Den Hausherren genügte eine 1:0-Pausenführung nicht zum Sieg, Stripfing schlug nach dem Seitenwechsel eiskalt zu und holte einen enorm wichtigen Auswärtssieg.

Flögel-Elf mit besserem Start

Besser aus den Startlöchern kamen die Hausherren. "In den ersten 15 Minuten haben wir uns schwer getan, da hat es uns Mannsdorf richtig schwer gemacht", weiß Stripfing Trainer Goran Djuricin. Erste kleine Möglichkeiten ließen die Gastgeber aber aus. Mit Fortdauer wurde der Tabellenführer aber besser und hatt nach knapp 20 Minuten dann auch mehr vom Spiel. Zwei richtig gute Möglichkeiten von Pecirep und Gataric blieben aber ungenutzt und so stand es nach einer halben Stunde weiterhin 0:0. Kurz darauf hatte Pecirep eine weitere Abschlussmöglichkeit knapp neben den Pfosten das nötige Glück nicht auf seiner Seite.

Mannsdorf legt vor

Das machten die Gastgeber wenig später besser - und wie. Entrup schlug aus der eigenen Hälfte einen unglaublichen Diagonalball auf Kollege Nicolas Meister. Der nahm sich den Ball perfekt an und ließ kurz darauf Stripfing-Goalie Kilian Kretschmer keine Chance (40.). Dies bedeutete auch den Pausenstand.

Stripfing in Form eines Tabellenführers

Für die Gäste war der Gegentreffer vor der Pause ein kleiner Schock. Grund genug für Trainer Djuricin, um in den 15 Minuten ein paar Adaptierungen vorzunehmen. Kurz nach Wiederanpfiff gelang der Ausgleich. Gataric bekam den Ball im Strafraum perfekt seviert und knallte das Leder per Halbvolley in die Maschen (49.). Wenig später legte er noch einen Treffer nach einem kurz gespielten Eckball nach. Bei seinem Schlenzer ins lange Kreuzeck, hatte Kraus keine Abwehrchance (58.).

Souverän zu Ende gespielt

Danach hatte der Tabellenführer noch weitere Möglichkeiten um das Ergebnis höher zu gestalten und das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Wenige Minuten vor dem Ende gelang die Pecirep nach idealer Vorarbeit von Jeftenic (86.).

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing):

"In den ersten 15 Minuten war Mannsdorf klar besser, hat uns einiges abverlangt. Danach konnten wir die Kontrolle übernehmen und schlussendlich verdient gewinnen. Nach der Pause und dem Rückstand haben wir besser gespielt und aggressiver attackieren können. Chancen hatten wir etliche, am Ende geht der Sieg in Ordnung, weil die Jungs wirklich eine starke zweite Halbzeit gezeigt haben."

Torfolge: 1:0 Nicolas Meister (40.), 1:1 Nikola Gataric (49.), 1:2 Nikola Gataric (58.), 1:3 Darijo Pecirep (86.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Nicolas Meister (MIT), Max Entrup (ST)

SV Stripfing: Nikola Gataric (ST), Darijo Pecirep (ST)

