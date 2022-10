3:2 im Burgenland - Donaufeld siegt gegen Siegendorf!

Details Samstag, 22. Oktober 2022 08:05

"Dieser zweite Sieg in Folge ist enorm wichtig und tut der ganzen Mannschaft gut." Für den Sportlichen Leiter von SR Donaufeld, Werner Gössinger, war der 3:2-Sieg seiner Mannschaft im Burgenland beim ASV Siegendorf ein enorm wichtiger, weil nicht leichter Erfolg. Einen frühen Rückstand drehten die Gäste aus Wien noch vor der Pause in eine Führung und erhöhten diese nach einer knappen Stunde. Spannend blieb es aber bis zum Schluss, weil die Hausherren nicht aufgaben und kurz darauf noch einmal verkürzen konnten.

Frühen Rückstand weggesteckt

Donaufeld hatte gegen eine spielstarke Heimmannschaft zu Beginn Probleme und musste nach nicht einmal fünf Minuten schon einem Rückstand hinterherlaufen. Der seit einiger Zeit in Hochform agierende Eleoenai Tompte netzte in der Frühphase der Partie zum 1:0 für die Mannschaft von Trainer Marek Kausich (5.). Kurz darauf hielt Donaufeld-Goalie Nick Giuliani einen Ball per herrlicher Parade. "Da hat er uns am Leben gehalten", weiß Gössinger um die Wichtigkeit der Glanztat seines Schlussmanns. Quasi im Gegenzug gelang den Wienern der Ausgleich. Nach einem starken Diagonalball von links auf rechts schloss Manuel Wolf per herrlichem Schuss ins lange Eck ab (12.). Nach einer halben Stunde gelang es Donaufeld das Match zu drehen. Nach einer tollen Hereingabe von Merzak Bouguerzi, schloss Antonio Babic per Schuss aus der Drehung das 2:1 (28.). Bei diesem Zwischenstand blieb es bis zur Pause.

Trotz Babic-Doppelpack Spannung

Nach einer knappen Stunde legte Babic einen zweiten Treffer nach. Nach einem Steilpass kam er vor dem herauseilenden Siegendorf-Torhüter Sebastian Gessl an den Ball und spitzelte diesen zum 3:1 ins Tor (60.). Die vermeintliche Vorentscheidung doch nur drei Minuten später konnte das Tabellenschlusslicht verkürzen. Tompte stand nach einem Standard genau richtig und stellte auf 2:3 (63.). "Da sind wir nicht gut gestanden und haben nicht gut rausgeschoben", kritisiert Gössinger. Im Anschluss wurde es wieder spannender, denn trotz guter Möglichkeiten gelang Donaufeld nicht die Entscheidung. Am Ende sollte es aber trotzdem zum Auswärtssieg reichen.

Werner Gössinger (Sportlicher Leiter SR Donaufeld):

"Dieser zweite Sieg in Folge ist enorm wichtig und tut der ganzen Mannschaft gut. Es war ein Spiel gegen eine spielstarke Mannschaft, die zwar hinten nicht immer sattelfest ist, aber ständig Gefahr ausstrahlt. Wir haben auf den Rückstand gut reagiert und dann tolle Tore geschossen. Beim 2:3 sind wir nicht genau gestanden. Am Ende bin ich mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Ergebnis zufrieden."

Torfolge: 1:0 Eleoenai Tompte (5.), 1:1 Manuel Wolf (12.), 1:2 Antonio Babic (28.), 1:3 Antonio Babic (60.), 2:3 Eleoenai Tompte (63.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: Eleoenai Tompte (ST)

SR Donaufeld: Antonio Babic (ST), Merzak Bouguerzi (VT)

MW