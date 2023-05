3:1 gegen Mauerwerk - Neusiedl holt ganz wichtigen Dreier!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 18:24

"Wir haben uns diesmal endlich für unsere Mühen belohnen können und einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machen können." Stefan Rapp sah den 3:1-Sieg beim FC Mauerwerk als essentiell an, will man im Abstiegskampf der Regionalliga Ost nicht ins Hintertreffen geraten. Ein Doppelpack von Patrick Kienzl und ein Treffer von Stürmer Matus Paukner brachte den Burgenländern drei wichtige Zähler. Für die Elf von Ilco Naumoski war es nach einem Remis letzte Woche wieder eine Niederlage.

Mauerwerk mit besserem Start

Die Hausherren hatten aber den besseren Beginn zu verzeichnen. "In zwei, drei Aktionen kamen sie gefährlich vors Tor, da hat man sofort ihre Klasse in der Offensive gesehen", war Rapp erleichtert den Start ins Spiel unbeschadet überstanden zu haben. Dann übernahmen die Gäste aus dem Burgenland aber langsam das Kommando. Hinten stand man gut und vorne kam man zu Chancen. So auch nach knapp 20 Minuten als Paukner im Sechzehner geschickt auf Andre-Eric Tatzer, der dann aber gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß versenkte Patrick Kienzl zum 1:0 (23.). 15 Minuten später nutzte Ismail Seydi ein Missverständnis zwischen Holzmann und Harald Otto und traf zum Ausgleich (38.) - gleichzeitig der Pausenstand.

Trotz Hektik Auswärtssieg geholt

Nach dem Seitenwechsel gelang es der Rapp-Elf nicht mehr die Dominanz des ersten Durchgangs aufzubauen. "Spielerisch haben wir es nicht mehr geschafft so gut aufzutreten, da war zu viel Hektik im Spiel", sah der Cheftrainer der Burgenländer weniger Ruhe. Trotzdem konnte man wieder in Führung gehen. Matus Paukner profitierte von einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Wiener und blieb im Eins-gegen-Eins eiskalt (67.). In der Schlussphase legte Kienzl per Kopf noch das 3:1 nach und sorgte damit für die Entscheidung (86.).

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl):

"Wir haben uns diesmal endlich für unsere Mühen belohnen können und einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machen können. Vor der Pause haben wir dominant gespielt, nach der Pause dann nicht mehr so sehr. Da hat auch die Ruhe gefehlt und war zu viel Hektik im Spiel. Trotzdem kann man von einem gelungenen Auftritt sprechen."

Torfolge: 0:1 Patrick Kienzl (23.-Elfmeter), 1:1 Ismail Seydi (38.), 1:2 Matus Paukner (67.), 1:3 Patrick Kienzl (86.)

Die Besten:

FC Mauerwerk: -

SC Neusiedl/See 1919: Patrick Kienzl (MIT), Matus Paukner (ST)

MW

