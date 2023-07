Trotz Überlegenheit - Elektra nur 1:1 in Neusiedl!

Details Samstag, 29. Juli 2023 12:39

"Wir können mit dem Auftritt sehr zufrieden sein, speziell hier in Neusiedl hast du es in der Regel nämlich immer schwer. Das Ergebnis passt dann aber doch nicht ganz." Herbert Gager sah seine Mannschaft gegen den SC Neusiedl/See 1919 über weite Strecken sehr dominant, musste sich am Ende aber mit einem 1:1 zufrieden geben. TWL Elektra fand aber speziell vor der Halbzeitpause zahlreiche Möglichkeiten auf die Führung vor. Marcel Toth brachte die Burgenländer nach etwa einer Stunde in Führung (58.), Patrick Salomon sorgte schließlich für den Endstand (73. - Elfmeter).

Dominanz der Gäste

Die Wiener starteten stark und kontrollierten über weite Strecken das Geschehen, hatten auch Chancen auf die Führung - lediglich die Verwertung dieser war mangelhaft. "Wir hatten schon vor der Pause fünf "100er", hätten da zumindest zwei oder drei nützen müssen", sah Gager das als Knackpunkt für den weiteren Spielverlauf. Neusiedl hielt gut dagegen, konnte sich auch bei Torhüter Mathias Gindl bedanken, der etliche Chancen der Gäste zunichte machte.

Tore nach Standards

Nach dem Seitenwechsel wurde die Dominanz der Gager-Elf ein wenig kleiner, die Chancen wurden ebenfalls weniger. Neusiedl wurde durch Standards gefährlich und kam durch einen solchen auch zur Führung. Nach einem Corner stand Marcel Toth richtig und versenkte zum 1:0 für die Burgenländer (58.). Plötzlich standen die Gäste unter Zugzwang, kamen nach einem Elferfoul an Neuzugang Yilmaz zum Ausgleich. Patrick Salomon trat zum fälligen Strafstoß an und versenkte sicher zum verdienten Ausgleich (73.).

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra):

"Wir können mit dem Auftritt sehr zufrieden sein, speziell hier in Neusiedl hast du es in der Regel nämlich immer schwer. Das Ergebnis passt dann aber doch nicht ganz. Wir hatten vor allem in Halbzeit eins richtig viele Möglichkeiten, leider haben wir diese nicht genutzt. Am Ende musst du dann auch froh sein, zumindest unentschieden gespielt zu haben."

Torfolge: 1:0 Marcel Toth (58.), 1:1 Patrick Salomon (73.-Elfmeter)

Die Besten:

SC Neusiedl: Mathias Gindl (TW), Marcel Toth (MIT)

TWL Elektra: Emre Yilmaz (MIT), Patrick Salomon (MIT)

MW

