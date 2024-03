SC Neusiedl am See jubelt beim FavAC, der seit 12 Spielen sieglos ist

Details Freitag, 01. März 2024 22:33

Durch ein 3:1 holte sich SC Neusiedl am See 1919 drei wichtige Punkte im Abstiegskampf beim Favoritner AthletikClub. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Neusiedl am See wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Gast gefunden. Die Favoritener warten damit seit 12 (!) Spielen auf einen Erfolg.

Führung und Ausgleich

Die Partie beginnt mit stärkeren Neusiedlern, die den Gegner sogleich unter Druck setzen. Lukas Haubenwaller auch gleich mit dem ersten Abschluss für die Gäste, sein Schuss geht jedoch relativ deutlich über das Tor. Kurz darauf macht er es besser. Vor 400 Zuschauern stellte Lukas Haubenwaller das 1:0 für Neusiedl sicher (9.) - Andre-Eric Tatzer bringt den Ball toll zur Mitte, wo Haubenwaller den Ball per Volley ins lange Eck zirkelt. Mit der Führung im Rücken wollen die Burgenländer nachlegen, woraus aber nichts wird. Der FavAC scheitert dann knapp - der Ball wird von Gindl gerade noch über die Querlatte gedreht. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Antonio Vidovic zum Ausgleich für FavAC - schöner Schlenzer ins lange Eck. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Neusiedl legt wieder vor

Im zweiten Durchgang geraten die Gastgeber dann erneut in Rückstand. Favoritner AthletikClub musste den Treffer zum 2:1 hinnehmen (57.) - Arbnor Prenqi trifft in der Folge eines Freistoßes. Jetzt müssen die Gastgeber mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne. Kurz vor Ultimo war noch Elias Tarzi zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von SC Neusiedl am See 1919 verantwortlich (83.) - er war kurz davor eingewechselt und sticht als Joker. Das ist gleichzeitig die Entscheidung. Letzten Endes holte Neusiedl am See gegen FavAC drei Zähler.

In der Tabelle liegt Favoritner AthletikClub nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz. FavAC wartet schon seit zwölf Spielen auf einen Sieg.

Die drei Punkte brachten für Neusiedl keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SC Neusiedl am See 1919 momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Favoritner AthletikClub ist Team Wiener Linien Elektra (Freitag, 19:30 Uhr). Neusiedl am See misst sich am selben Tag mit SV Klöcher Bau Oberwart (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Günter Gabriel (Sportlicher Leiter Neusiedl): "Ich muss dem Team wirklich ein Kompliment machen. Das war heute sehr stark von uns. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. So kann es weitergehen."

Aufstellungen:

FavAC: Stevica Zdravkovic (K), Marko Stevanovic, Niklas Immanuel Alozie, Alphonse Denis Soppo, Viktor Petrovic, Abdelrahman Shousha, Marc Ortner, Zvonimir Ziger, Cem Üstündag, Benjamin Mustafic, Antonio Vidovic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Zoran Mihailovic, Turan Aydin, Mirza Jatic, Kader Bamba, Allan Wan Kut Kai



Trainer: Dozhghar Kadir

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - David Strmsek, Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K), Lukas Gatti - Marek Rigo, Daniel Toth, Andre-Eric Tatzer, Marcel Toth - Arbnor Prenqi, Lukas Haubenwaller



Ersatzspieler: Philipp Köhle, Raul Bucur, Raphael Strasser, Elias Tarzi, Matus Vlna, Patrick Sonnleitner



Trainer: Stefan Rapp

Regionalliga Ost: Favoritner AthletikClub – SC Neusiedl am See 1919, 1:3 (1:1)

83 Elias Tarzi 1:3

57 Arbnor Prenqi 1:2

43 Antonio Vidovic 1:1

9 Lukas Haubenwaller 0:1

Foto: Michael Weiss