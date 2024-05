Warum in Kurdistan bei Regionalliga-Verein mitgefiebert wird

Details Freitag, 03. Mai 2024 14:42

Knapp 50.000 Follower auf Facebook, 14.500 Follower auf Instagram und 7500 Abonnenten auf Youtube: Nein, die Rede ist nicht von einem Influencer, der gerade durchstartet, sondern von Dozhghar Kadir. Der Trainer des FavAC aus der Regionalliga Ost ist in einer seiner Heimat Erbil im Irak ein Star. Zuletzt trat er sogar wieder im kurdischen Fernsehen auf.

Kadir ist für seine Ansprachen bekannt

„Man kennt mich noch von früher als im Nationalteam gespielt habe. Die Menschen haben das nicht vergessen“, so Kadir, so für seine laustarken Ansprachen bekannte Coach der Favoritener. Dementsprechend werde sein Weg nach wie vor verfolgt und somit auch der des FavAC – zuletzt der Meistertitel in der Wiener Stadtliga. „Unsere Arbeit beim Klub wird auch im kurdischen Fernsehen verfolgt. Das ist eine tolle Sache. Wir erzielen mittlerweile eine ordentliche Reichweite.“

Im Fernsehen erzählt Kadir über die Leistungen seiner Mannschaft und den Abstiegskampf, in dem die Favoritener stecken. Am Freitagabend trifft man auf die Wiener Viktoria (im LIGAPORTAL-Liveticker) und es geht wieder um drei wichtige Punkte.