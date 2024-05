Doppelter Elfer-Patzer - Wiener Sport-Club geht gegen Rapid II baden

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:36

In der 26. Runde der Regionalliga Ost waren die jungen Hütteldorfer zu Gast beim Wiener Sport-Club. Für den Tabellenführer eine sehr wichtige Partie um die Aufstiegschancen weiterhin zu erhöhen und den Abstand zur Konkurrenz aus Donaufeld so groß wie möglich zu halten! Für die Hausherren sind die Abstiegsplätze entfernt, jedoch sollten sie gewappnet sein und keine unnötigen Punkte liegen lassen! Für beide Mannschaften sind es wichtige drei Punkte um in der Tabelle weiterhin nach oben zu gelangen! Nach dem Sieg letzte Woche gegen die TWL Elektra wollen die Hütteldorfer auch gegen den Sport-Club erfolgreich sein!

Wichtige drei Punkte Richtung Meisterschaft

"Es war eine intensive Partie, welche in beide Richtungen hätte gehen können. Wir sind nach einem kurzen Schock in den Anfangsminuten in Führung gegangen und konnten auch danach gut gegen die starken Angriffe vom Sport-Club gegenhalten. Wir versuchten über Konter die Partie für uns zu entscheiden und standen hinten relativ kompakt", erklärte Sportlicher Leiter Gartler. "Nach dem Seitenwechsel kamen wir dann nochmals besser in die Partie und konnten sogar auf 2:0 erhöhen. Der Sport-Club war in der zweiten Halbzeit nicht mehr so präsent wie in Halbzeit eins. Nachdem auch der zweite Elfer pariert worden ist, waren die Männer vom Sport-Club natürlich am Boden und wir konnten mehr oder weniger den Ton angeben. In den Schlussminuten konnten wir noch nach zwei perfekten Kontern auf 4:0 erhöhen und machen somit einen großen Schritt Richtung Titel, allerdings werden wir uns natürlich noch immer konzentrieren und nicht zu euphorisch sein. Wir werden in jeder Partie 100% geben und mit den Köpfen auf dem Platz sein", fügte Sportlicher Leiter Gartler hinzu.

Doppelter Elfer Fehlschuss endet in Debakel

Früh in der Partie hatten die Hausherren eine gute Chance auf die Führung, jedoch konnte ein Verteidiger in letzter Sekunde vor dem Einschlag retten. Ein paar Minuten später meldeten sich die Gäste das erste mal gefährlich und so war es Tobias Hedl der die Gäste in Führung brachte. Ansonsten waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. Nach rund 20 Minuten bekommen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, welcher jedoch nicht verwandelt werden kann. In Halbzeit zwei waren die Gäste wieder besser in der Partie und konnten auch die Führung verdient nach einem Konter ausbauen. Nach dem 2:0 waren die Männer vom Sport-Club etwas geschockt, hatten jedoch die Chance per Elfmeter auf 1:2 verkürzen. Allerdings scheiterten sie diesmal am Aluminium und die Gäste erhöhten via Konter in Minute 88 auf 3:0. Daris Djezic setzte in Minute 95 den Schlusspunkt und erhöhte auf 4:0.

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Felix Kerber, Oguzhan Özlesen, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Philip Buzuk, Pascal Macher



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Florian Gerstl, Emirhan Tütünci, Dominik Akrap, Hannes Küng, Liam Kratky



Trainer: Edvin Merdzic

SK Rapid II: Laurenz Orgler, Eaden Roka, Dominic Vincze, Aristot Tambwe-Kasengele, Jovan Zivkovic, Tobias Hedl, Philipp Wydra, Christopher Dibon (K), Nicolas Bajlicz, Mouhamed Guèye, Amin Gröller



Ersatzspieler: Benjamin Göschl, Fabian Eggenfellner, Mücahit Ibrahimoglu, Yasin Mankan, Furkan Demir, Daris Djezic



Trainer: Jürgen Kerber Foto: Martin König