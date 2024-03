Wiener Sport-Club schießt ASV Draßburg tiefer in die Krise

Details Freitag, 15. März 2024 21:26

In der 19. Runde war der Wiener Sport-Club zu Gast beim Abstiegskanditaten ASV Draßburg. Nachdem die Wiener letzte Woche eine bittere Niederlage gegen den SR Donaufeld einfahren mussten, wollen sie gegen die Mannschaft im Tabellenkeller Punkte sammeln. Für den ASV Draßburg ist eine wichtige Partie, um den Abstieg noch irgendwie vermeiden zu können. Nachdem die Mannschaft vom Wiener Sport-Club in der Hinrunde glücklich in der Nachspielzeit mit 2:1 gewinnen konnten, will die Mannschaft aus Draßburg zuhause zumindest einen Punkt mitnehmen. Für die Draßburger wären drei Punkte mehr als nötig, um dem möglichen Abstieg entgegenwirken zu können.

Turbulente Partie gut überstanden

"Wir waren sehr gut in der Partie und haben schlussendlich auch verdient gewonnen", erklärt Sektionsleiter Stv. Adolf Solly. "Wir haben durch das frühe Tor Sicherheit in unserem Spiel gehabt und konnten auch sehr viel Ruhe ins Spiel bringen. Durch das 2:0 und den Auschluss war der Sieg so gut wie sicher", fügte Solly hinzu. "Die Draßburger haben dann am Ende nochmals alles nach vorne gehaut und konnten den Anschlusstreffer mit etwas Glück erzielen, aber den Rest haben wir sicher wegverteidigt", betont Adolf Solly. "Wir freuen uns über diesen Sieg und gehen jetzt zuversichtlich nächste Woche gegen die Young Violets in die Partie und wollen vor allem den Fans nochmals ein paar Heimsiege liefern. Ebenso würden wir uns über einen Cup-Platz freuen, aber schauen auch vor allem darauf, dass nach unten hin nichts mehr passiert", berichtet Sektionsleiter Stellvertreter Solly zuversichtlich.

Klassenerhalt immer unrealistischer

Für den ASV Draßburg wird nach der erneuten Niederlage der Klassenerhalt immer schwieriger und unrealistischer. Nachdem die Gäste in der Anfangsphase hoch anliefen und viele Ballgewinne forcierten, erzielten die Gäste vom Wiener Sport-Club in Spielminute acht die nicht unverdiente Führung zum 1:0. Pascal Macher ist der Sieger im 1vs1 und kann in Ruhe einnetzen. Die Hausherren blieben jedoch engagiert und spielten ebenso nach vorne. Vor allem Spielmacher Stephan Schimandl setzte immer wieder seine individuelle Klasse unter Beweis und sorgte für Schwung nach vorne. Nachdem beide Mannschaften sehr stark nach vorne spielten wurde es ebenso etwas hitzig und beide Mannschaften spielten sehr aggressiv. Die Gäste konnten bis zur Halbzeit alle Angriffe der Hausherren souverän verteidigen und gingen mit 1:0 in die Kabine. Kurz nach der Pause ging es hitzig weiter und die Draßburger wurden durch einen Weitschuss gefährlich. Kurz darauf kommen die Gäste wieder gefährlich in den Strafraum und bekommen einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelt Mirolav Beljan sicher zum 2:0. Dieser Treffer nahm etwas Spannung aus der Partie und die Gäste vom Wiener Sport-Club konzentrierten sich mehr auf die Verteidigung. Zum Ende hin werden die Hausherren nochmals gefährlich und erzielten den zu späten Anschlusstreffer zum 2:1 Endstand. Die Draßburger sind nächste Woche im Kellerduell bei Mauerwerk zu Gast und der Wiener Sport-Club empfängt die Young Violets.

Draßburg: Christopher Stadler - Raphael Schuster, Marko Markovic (K), Armin Pester, Lukas Rath - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Marko Grubesic, Florian Krutzler - Niklas Lang, Andreas Lemut



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Marvin Zwickl, Tizian Marth, Julian Pointner, Alexander Sinabel, Enrico Steiner



Trainer: Mag. Michael Porics

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Oguzhan Özlesen, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Miroslav Beljan, Philip Buzuk, Pascal Macher



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Florian Gerstl, Lucas Pfaffl, Hannes Küng, Berat Kocak, Houssem Fattoum



Trainer: Edvin Merdzic