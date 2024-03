Doppelschlag lässt FC Marchfeld Donauauen gegen den FCM Traiskirchen jubeln

Details Freitag, 15. März 2024 21:53

In der 19. Runde war der FC Marchfeld Donauauen zu Gast beim FCM Traiskirchen. Nachdem die Traiskirchener letzte Woche ein glückliches Unentschieden erspielen konnten, wollen sie zuhause gegen die Mannschaft aus dem Marchfeld drei Punkte einfahren. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Duell, um den Anschluss zu den oberen Tabellenplätzen nicht zu verlieren. Nachdem sich in der Hinrunde der FCM Traiskirchen mit 1:0 durchsetzen konnten, wollen sich die Marchfelder in der Rückrunde revangieren und drei Punkte aus Traiskirchen mitnehmen. Nachdem die Marchfelder letzte Woche gegen den SCU Ardagger gewinnen konnten nehmen reisen sie mit breiter Brust nach Traiskirchen und planen den Tabellenvierten zu ärgern.

Erste Halbzeit zum Vergessen

"Wir waren in der ersten Halbzeit gar nicht am Platz", erklärt Trainer Hannes Friesenbichler. "Durch unsere starke Verteidigung in Halbzeit eins waren wir nur 0:1 im Rückstand und konnten in der Halbzeit einiges umstellen. In Halbzeit zwei hat sich das harte Training der letzten Wochen widerspiegelt und wir konnten uns im Gegensatz zur ersten Halbzeit stark verbessern", fügte Friesenbichler hinzu. "Wir haben sehr gut gespielt in der zweiten Halbzeit und waren schlussendlich durch den Doppelschlag der glücklichere Gewinner. Traiskirchen war komplett geschockt und nur knapp vor Schluss haben sie noch ein zwei Chancen gehabt", erklärte Trainer Friesenbichler. "Wir sind froh über die drei Punkte und schauen natürlich am Ende so weit es geht oben in der Tabelle zu stehen. Nächste Woche gegen die Viktoria wird es sicherlich nicht einfach aber auch nicht unmöglich", betont Trainer Friesenbichler zufrieden.

Starke fünf Minuten reichen für den Sieg

Die Marchfelder waren aufgrund der Hinrunde vor Traiskirchen und ihrer Spielstärke gewarnt und konnten in Halbzeit eins bis hin zur 30. Spielminute den Kasten sauber halten. Nachdem der FCM Traiskirchen in Halbzeit eins ein deutliches Chancenplus hatte gingen die Hausherren in Minute 33 durch einen Treffer von Nicolas Zdichynec mit 1:0 in Führung und konnten diese Führung auch in die Kabine mitnehmen. In Halbzeit zwei starteten die Gäste etwas besser in die Partie und das sollte sich bezahlt machen. Nach einem Eckball in Minute 51 kommt es zu einem Gestocher und irgendwie landet der Ball zum 1:1 im Tor. Diesen Schockmoment der Hausherren nutzten die Gäste aus und waren weiterhin am Drücker, ehe nach einem Handspiel Nicolas Meister den Elfmeter in der 56. Spielminute sicher zum 2:1 aus Sicht der Gäste verwandelt. Weiterhin unter Schock fand die Mannschaft aus Traiskirchen nicht mehr richtig ins Spiel und muss sich dem Doppelschlag der Marchfelder geschlagen geben. Die Marchfelder springen nun auf Tabellenplatz vier und empfangen nächste Woche die Elf von Toni Polster. Die Mannschaft von Trainer Kleer ist nächste Woche bei Konkurrenten Leobendorf zu Gast.

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Julian Mihalits, Nicolas Zdichynec, Benoit Onambele Baulay, Amar Helic - Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer, Niklas Schneider - Maduma Roberto, Marc Helleparth, Jude Malu Kelo Ma Ndumu



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Petar Mijatovic, Robin Linhart, Marvin Trost, Patrick Mijatovic, Niko Frasz



Trainer: Johann Kleer

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny (K), David Oroshi, Julian Buchta - Francis Bolland, Benjamin Budimir, Philip Kurz, Corvin Aussenegg, Nicolas Meister - Luka Duvnjak, Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Francesco Lovric, Pascal Sagmeister, Eldis Bajrami, Emil Harrer, Joel Richards



Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc