Durststrecke beendet: FavAC jubelt beim SV Oberwart

"Ein ganz ein wichtiger und besonderer Sieg gegen einen direkten Konkurrenten, der sich gut verstärkt hat", war Dozhghar Kadir nach dem 2:1-Sieg seines FavAC gegen den SV Klöcher Bau Oberwart überschwänglich. Tatsächlich gelang den Wienern der erste Sieg seit 13 Ligaspielen und dem 2:0 in Krems am 25.08. im letzten Jahr. Zwei Traumtore sorgten außerdem dafür, dass man im Abstiegskampf wichtige Punkte machte.





Traumtor bringt Traumstart

"Wir waren von der ersten Sekunde mental voll da, mehr als der Gegner zu leisten." Der FavAC legte in Minute zwei einen absoluten Traumstart hin. Verantwortlich dafür war Cem Üstündag, der nach einem geblockten Abschluss aus knapp 25 Metern zum Schuss kam und die Kugel dabei genau im Eck versenkte (2.). "Das hat uns natürlich enorm geholfen noch besser ins Spiel zu kommen", sah Kadir im Anschluss das erste Tor auch als Mitgrund für den späteren Erfolg. Doch nicht nur das: Im Gegensatz zu Oberwart, waren die Gäste viel präsenter in den Zweikämpfen, drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Die Folge war das 2:0 und auch das fiel unter die Marke "Traumtor". Cem Üstündag gewann den Ball durch starkes Gegenpressing, spielte tief auf Benjamin Mustafic und der fackelte nicht lange und knallte die Kugel ins lange Kreuzeck (38.).

Oberwart kommt postwended heran

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Lukas Ried das 1:2 für SV Oberwart (42.). Nach einer Flanke an die zweite Stange, konnte der Oberwarter verkürzen. "Da sind wir nicht besonders gut gestanden und haben uns ein wenig überraschen lassen."

FavAC erkämpft sich Sieg

"In der Pause haben wir besprochen, wie wir es in Halbzeit zwei anlegen wollen und dass wir den Vorsprung unbedingt über die Zeit bringen wollen", wollte Kadir keine geringere Intensität seiner Mannschaft sehen. Oberwart versuchte nach der Pause den Ausgleich zu erzielen, schlussendlich gelang es auch in einer hitzigen Schlussphase, in der der FavAC nach Torraub und Rot für Alphonse Denis Soppo in Unterzahl agieren musste.

Dozhghar Kadir: "Ein ganz ein wichtiger und besonderer Sieg gegen einen direkten Konkurrenten, der sich gut verstärkt hat. Wir waren von Beginn an voll im Spiel und die Jungs haben sich den Sieg unendlich verdient. Es hat lange gedauert aber jetzt haben wir ihn endlich geschafft."

Am nächsten Freitag reist SV Klöcher Bau Oberwart zu Team Wiener Linien Elektra, zeitgleich empfängt Favoritner AthletikClub den Kremser SC.

Regionalliga Ost: SV Klöcher Bau Oberwart – Favoritner AthletikClub, 1:2 (1:2)

42 Lukas Ried 1:2

38 Benjamin Mustafic 0:2

2 Cem Uestuendag 0:1