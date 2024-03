SCU Ardagger rettet Remis gegen den SV Leobendorf

Details Freitag, 15. März 2024 22:47

In der 19. Runde der Regionalliga Ost war der SV Leobendorf zu Gast beim heimstarken SCU Ardagger. Nachdem die Mannschaft aus Leobendorf letzte Woche gegen die Young Violets einen Sieg einfahren konnten, haben sie die Chancen erneut mit drei Punkten auf Platz vier der Tabelle zu springen. Für den SCU Ardagger heißt es weiterhin Punkte sammeln, um nicht zu nah an die Abstiegszone zu kommen und vor allem zuhause ist der SCU Ardagger gegen starke Vereine ungeschlagen. Nachdem die Mannschaft aus Leobendorf zuhause gewinnen konnte, will der SCU Ardagger zumindest zuhause einen Punkt einfahren.

Zufrieden mit dem Punktgewinn

"Wir wussten von Anfang an, dass es in Ardagger eine schwierige Partie wird, und dass die Mannschaft zuhause zurecht sehr stark gegen große Vereine spielt", erklärt Sportlicher Leiter Michael Tackner. "Im Nachhinein sind wir mit dem Punktgewinn durchaus zufrieden und hätten die Partie durch ein paar gute Chancen auch für uns entscheiden. Ardagger ist zuhause zurecht sehr schwer zu besiegen, weil es eine sehr kämpferische Mannschaft ist", fügte Tackner hinzu. "Wir waren über weite Strecken die gefährlichere Partie und haben unsere Chancen oft nicht genutzt. Das Ziel ist noch immer klar ein Cup-Platz und dafür müssen wir noch einige Punkte sammeln und auch gegen direkte Konkurrenten punkten", fügte Tackner hinzu. "Nächste Woche gegen Traiskirchen wird fußballerisch eine spannendere und bessere Partie, welche für den Cup-Platz sehr wichtig wird. Vor allem zuhause wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen und wichtige drei Punkte einfahren", fügte Sportlicher Leiter Tackner hinzu.

Ardagger weiterhin eine Verteidigungsfestung

Der SCU Ardagger konnte sich nach dem 2:0 auswärts gegen Leobendorf revangieren und einen verdienten Punkt einfahren. Die Mannschaft aus Ardagger bewies zuhause erneut Willenskraft und verteidigte konsequent. Vor allem die hohen Bälle nach vorne sind für viele Gegner auf nicht den besten Rasenverhältnissen sehr schwierig zu verteidigen und oftmals passieren schwerwiegende Fehler. Diesmal reicht es für den SCU Ardagger nur für ein Unteschieden, weil auch der SV Leobendorf hinten kompakt steht und den Kasten sauber hält. Der SCU Ardagger ist weiterhin auf Kurs "Klassenerhalt" und bleibt seinem Ruf im eigenen Stadion treu. Nach vorne passierte für die Hausherren nicht sehr viel und die Mannschaft aus Ardagger verteidigte die Bälle weg! Nächste Woche wird es ein sehr spannendes und intensive Duell für den SV Leobendorf, der den FCM Traiskirchen empfängt. Der SCU Ardagger hat nächste Woche kein Spiel und das Nachholspiel findet am Dienstag den 2. April in Hütteldorf statt.

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Sebastian Aigner - Richard Aigner (K), Florian Schleindlhuber, Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer - Jonas Killinger, Martin Grubhofer, David Kandutsch, Jakob Köstler - Alexander Weinstabl, Ferdinand Unterbuchschachner



Ersatzspieler: Moritz Herbst, Gabriel Spreitzer, Toprak Ilke Galitekin, Lukas Kiehberger, Florian Elser, Maximilian Kerschner



Trainer: Michael Unterberger

SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Michael Lechner, Stefan Baldia, Robert Bencun, Fabian Hauer - Sascha Viertl, Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Manuel Botic - Marco Miesenböck (K), Jason Sprinzer



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Maximilian Jaindl, Marco Hofer, Mohamed Shousha, Luka Mirkovic, Thomas Bartholomay



Trainer: Lukas Fürhauser