Mega-Überraschung! Schlusslicht FC Mauerwerk knackt Titelanwärter SR Donaufeld

Details Samstag, 16. März 2024 19:47

Auf dem Papier hatte SR Donaufeld im Vorfeld der Partie gegen FC Mauerwerk Immo wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und SR Donaufeld musste eine überraschende 0:1-Pleite hinnehmen. FC Mauerwerk gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Im Hinspiel hatte SR Donaufeld mit 2:0 die Oberhand behalten. Das Spiel dauerte übrigens 120 Minuten.

Blitzstart für Donaufeld

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Mauerwerk bereits in Front. Strahinja Bosnjak markierte in der fünften Minute nach einer schönen Kombination die Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird, denn auch Donaufeld gibt in der Folge nach. Es ist eine durchaus hitzige Partie, die das Publikum zu sehen bekommt.

Keine Treffer

Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem Gast der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn. Die Donaufelder setzten den Gegner aber ordentlich unter Druck, während Mauerwerk auf Konter setzte. Letztlich gab es aber drei Punkte für die Truppe von Trainer Ilco Naumoski. Donaufeld traf dann noch die Latte, ehe der Schiri abpfiff

Der Patzer von SR Donaufeld zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Nur einmal ging SR Donaufeld in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

FC Mauerwerk Immo muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von FC Mauerwerk keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 15. Mit nur 15 Treffern stellt Mauerwerk den harmlosesten Angriff der Regionalliga Ost. Zwei Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat FC Mauerwerk Immo derzeit auf dem Konto. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte FC Mauerwerk endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Freitag tritt SR Donaufeld bei SC Neusiedl am See 1919 an, während Mauerwerk einen Tag später ASV Draßburg empfängt.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Ich bin überglücklich. Die Mannschaft hat sich heute für die Leistung belohnt. Das hätte vorige Woche schon passieren müssen. Da haben wir uns letzlich selbst um den Sieg gebracht. Dieses Mal war es anders. Die drei Punkte sind sehr wichtig auch für die Moral der Truppe, die alles gibt. Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen."

Aufstellungen:

SR Donaufeld: Nick Giuliani, Fatih Ekinci, Dobrica Tegeltija, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Floris Van Zaanen, Felix Orgolitsch, Manuel Wolf, Merzak Bouguerzi, Lukas Schöfl, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Tunahan Mercan, Sandro Widni, Ilija Petkovic, Tobias Fischer, Patryk Ciez, Mark Habetler



Trainer: Josef Michorl

FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Ibrahima Soumah, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Brooklyn Jacques Barataud, Eren Keles, Nemanja Radivojevic, Ertugrul Tuysuz, Strahinja Bosnjak, Leon Najdovski



Ersatzspieler: Zidan Koyun, Arian Benjamin Bilic, Tobias Gabris, Ali Sahintürk, Maksym Yesyp, Sandro Kristianidi



Trainer: Ilco Naumoski

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – FC Mauerwerk Immo, 0:1 (0:1)

5 Strahinja Bosnjak 0:1