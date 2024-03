Kein Sieger bei Krimi zwischen TWL Elektra und Wiener Viktoria

Details Sonntag, 17. März 2024 17:43

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Wiener Viktoria und TWL Elektra 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.





150 Zuschauer sahen, wie Filip Drljepan in der zehnten Minute das 1:0 für Team Wiener Linien Elektra markierte - Filip Drljepan schraubt sich nach einer Ecke von links in die Höhe und köpft zur Führung ein. Mit einem schnellen Doppelpack (27./30.) zum 2:1 schockte Dominik Rotter den Gast und drehte das Spiel. Zunächst versenkt er einen Ball Volley im Tor, dann trifft er vom Elfmetetpunkt nach Handspiel. TWL Elektra brachte das Netz in der 40. Minute für den Ausgleich zum Zappeln - Alaca trifft aus der Drehung. Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich SC Wiener Viktoria und Team Wiener Linien Elektra remis.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Wiener Viktoria den fünften Platz in der Tabelle ein. Der Gastgeber verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und vier Niederlagen. Seit vier Spielen wartet SC Wiener Viktoria schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

TWL Elektra findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Sechs Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Team Wiener Linien Elektra derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich TWL Elektra weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für Wiener Viktoria ist FC Marchfeld Donauauen (Freitag, 19:00 Uhr). Team Wiener Linien Elektra misst sich am selben Tag mit SV Klöcher Bau Oberwart (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Dominik Rotter (Spieler Wiener Viktoria): "Eigentlich haben in dieser Runde alle für uns gespielt. Leider sind wir aber dann nach wenigen Minuten bereits in Rückstand geraten. Und nachdem wir das Spiel gedreht hatten, hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl. Leider kamen wir im zweiten Durchgang nicht mehr so gut ins Spiel une so denke ich, dass das Remis am Ende ein gerechtes Ergebnis ist."

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – Team Wiener Linien Elektra, 2:2 (2:2)

40 Ali Diyar Alaca 2:2

30 Dominik Rotter 2:1

27 Dominik Rotter 1:1

10 Filip Drljepan 0:1