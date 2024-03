Wiener Sport-Club bezwing geschwächte Young Violets im Derby

Details Freitag, 22. März 2024 20:47

In der 20. Runde der Regionalliga Ost waren die Young Violets zu Gast beim heimstarken Wiener Sport-Club. Nachdem man sich in Favoriten mit einem Remis getrennt hat, sind beide Mannschaften in der Rückrunde heiß auf drei Punkte. Nachdem sich die jungen Veilchen bereits im Derby gegen Rapid II einen Punkt erkämpfen konnten, wollen sie auch gegen den Wiener Sport-Club zumindest einen Punkt mitnehmen. Der Wiener Sport-Club feierte letzte Woche einen Sieg gegen den ASV Draßburg und möchte diesen Schwung mitnehmen, um auch gegen die Young Violets erfolgreich zu sein.

Chancen eiskalt ausgenutzt

"Wir waren ebenso gut drinnen in der Partie wie der Sport-Club, aber waren einerseits nicht konsequent in unseren Chancen und andererseits haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht", erklärte Sportlicher Akademieleiter Manuel Takacs. "Der Sport-Club hat unsere jungen Spieler teilweise mit ihrem hohen Angriffspressing überrascht und zu Fehlern gezwungen. Wir sind nicht komplett untergegangen, da wir in der Partie gut drinnen waren, allerdings hat der Sport-Club seine Chancen besser genützt", fügte Takacs hinzu. "Wir haben wieder mit sehr vielen jungen Spieler gespielt und durch Hosiner haben wir unseren einzigen Spielführer der ein wenig Routine in die Maschine bringt und vor allem dafür sorgt, dass die Profis aus ihren Fehlern lernen", betonte Sportlicher Akademieleiter Takacs. "Nächste Woche gegen Mauerwerk wird ebenso kein leichtes Spiel, weil man keinen Gegner in der Regionalliga Ost unterschätzen sollte. Wir werden trotzdem alles geben, um im eigenen Stadion wieder zu gewinnen", berichtete Manuel Takacs.

Mit den Fans in Richtung drei Punkte

Keine Mannschaft fährt gerne zum Wiener Sport-Club vor allem aufgrund der lautstarken Fanszene. Die Mannschaft aus Hernals begann die Partie wie letzte Woche gegen ASV Draßburg. Spielfreudig und kämpferisch warfen sich die Männer vom Wiener Sport-Club in jeden Ball. Sie liefen die jungen Veilchen hoch an und pressten sehr stark nach vorne. Die Young Violets konnten sich nur selten befreien und hatten in Minute 20 ihre erste große Chance. Allerdings machte sich der aggressive Fußball der Hausherren bezahlt und so in Spielminute 24 Miroslav Beljan das 1:0 für den Wiener Sport-Club fixieren. Nach dem 1:0 war etwas Schwung aus der Partie und der Sport-Club spielte die Führung sicher in die Kabine. In Halbzeit zwei waren die Young Violets etwas mehr am Drücker konnten, jedoch keine klaren Akzente nach vorne setzen. So erhöhte der Sport-Club auf 2:0 und fixierte in Minute 76 den 3:0 Endstand. Nachdem die Hausherren alle Angriffe der Young Violets verteidigen konnten, reichte es schlussendlich zum Drei-Punkte-Erfolg. Für den Wiener Sport-Club geht es nächste Woche nach Ardagger und die Young Violets empfangen den FC Mauerwerk.

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Oguzhan Özlesen, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Miroslav Beljan, Philip Buzuk, Pascal Macher



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Philipp Haas, Florian Gerstl, Lucas Pfaffl, Hannes Küng, Houssem Fattoum



Trainer: Edvin Merdzic

Young Violets Austria Wien: Jonas Überbacher - Lorian Metaj, Aleksa Ilic, Fabian Jankovic - Osman Abdi, Mikolaj Sawicki, Aron Mester, David Ewemade - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K), Konstantin Aleksa



Ersatzspieler: Stefan Blazevic, Jonas Egger, Luka Izderic, Julian Roider, Filip Lukic, Romeo Mörth



Trainer: Mag. Stephan Helm