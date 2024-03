Krimi im Keller: Schlusslicht SV Draßburg schlägt FC Mauerwerk

Details Samstag, 23. März 2024 20:48

ASV Draßburg entschied das Kellerduell gegen FC Mauerwerk Immo mit 2:1 für sich. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben. Damit hält Draßburg die Chance auf den Klassenerhalt am Leben. Mauerwerk verpasst hingegen die Chance, näher an die sichere Zone heranzukommen.

Führung für Draßburg

Die Gastgeber gehen schwungvoll ins Spiel. Anstatt eines schnellen Treffers der Heimischen fällt aber das 0:1. In der 22. Minute ging Draßburg in Front. Tizian Marth war es, der vor 199 Zuschauern zur Stelle war. Mauerwerk lässt sich davon aber nicht beeindrucken und macht seinerseits weiter Druck. Tome Kitanovski versucht es in dieser Phase aus der Distanz, doch der Schuss ist kein Problem für den Goalie. In der 39. Minute Christopher Stadler nach einem Kopfball von Wilfried DomoraudIn mit einer Hammer-Parade - aus kürzester Distanz dreht er das Leder über die Latte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Tabellenletzten.

Mauerwerk riskiert

Draßburg startet besser ins Spiel. In der 65. Minute dann Elfer für die Gäste. Stephan Schimandl beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie. In der Folge verteidigt die Gästeabwehr konsequent und versucht den Zwei-Tore-Vorsprung zu verteidigen. FC Mauerwerk drängt auf den Anschluss, ist aber vor dem Tor zu unentschlossen. Draßburgs Niklas Lang vergibt dann zwei hundertprozentige Möglichkeiten vom Fünf-Meter-Raum. Dann kassiert Ali Sahintürk Gelb-Rot und Mauerwerk muss mit einem Mann wenige auskommen. Dann zumindest noch der Anschlusstreffer - Wilfried Domoraud traf vom Elfmeterpunkt zum 1:2 zugunsten von FC Mauerwerk (88.). Letztlich nahm ASV Draßburg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Mauerwerk muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt der Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem 15. Rang. FC Mauerwerk Immo muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Regionalliga Ost markierte weniger Treffer als FC Mauerwerk. Nun musste sich Mauerwerk schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass FC Mauerwerk Immo in dieser Zeit nur einmal gewann.

Trotz der drei Zähler machte Draßburg im Klassement keinen Boden gut. Mit erschreckenden 46 Gegentoren stellt ASV Draßburg die schlechteste Abwehr der Liga. Drei Siege, drei Remis und 14 Niederlagen hat Draßburg derzeit auf dem Konto. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von ASV Draßburg, der nach nunmehr zwölf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Draßburg zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Am kommenden Samstag trifft FC Mauerwerk auf die Young Violets Austria Wien, ASV Draßburg spielt tags zuvor gegen SC Neusiedl am See 1919.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Ich bin enttäuscht. Wir konnten leider nicht an die Leistung gegen Krems und Donaufeld anschließen. Außerdem hat uns das Glück gefehlt. Die Schiedsrichterentscheidungen sind auch oft nicht gerade für uns, aber wir hätten zumindest das Remis holen können. Insofern ist das keine Ausrede."

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Zak Borenyi Amantana, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Brooklyn Jacques Barataud, Eren Keles, Ertugrul Tuysuz, Strahinja Bosnjak, Ali Sahintürk, Leon Najdovski



Ersatzspieler: Zidan Koyun, David Aliloski, Tobias Gabris, Maksym Yesyp, Freud Codjo Gnindokponou, Sandro Kristianidi



Trainer: Ilco Naumoski

Draßburg: Christopher Stadler - Marvin Zwickl, Marko Markovic (K), Armin Pester, Lukas Rath - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Tizian Marth, Florian Krutzler - Niklas Lang, Andreas Lemut



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Daniel Blazevic, Julian Pointner, Visar Ziberi, Alexander Sinabel, Enrico Steiner



Trainer: Mag. Michael Porics

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – ASV Draßburg, 1:2 (0:1)

88 Wilfried Domoraud 1:2

65 Stephan Schimandl 0:2

22 Tizian Marth 0:1

Foto: Anja Haller - AH Sportfotos