Leobendorf für Traiskirchen eine Nummer zu groß

Details Sonntag, 24. März 2024 08:42

"In Wahrheit haben wir absolut verdient verloren, wenn du so wie wir heute auftrittst, kannst du nichts Zählbares mitnehmen", war für FCM Traiskirchen Co-Trainer Drazen Grujicic die 1:3-Niederlage beim SV Sparkasse Leobendorf schnell und einfach erklärt. Die Hausherren wiederrum holten den 3. Sieg in den vergangenen vier Spielen und rückt immer mehr an die Ligaspitze heran. Jason Sprinzer (11.) vor der Pause, sowie Oliver Pranjic mit einem Doppelpack nach dem Seitenwechsel (50.,75.) sorgten für den Triumpf der Weinviertler.

Frühe Führung

Das Pendel in der Partie schlug früh in Richtung der Gastgeber aus. Lukas Fürhauser brachte erneut Jason Sprinzer als Sturmpartner von Kapitän Marco Miesenböck und der bedankte sich in der Anfangsphase in Stürmermanier. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite, kam ein Stanglpass in die Mitte und Sprinzer reagierte schneller als sein Gegenspieler und spitzelte die Kugel ins kurze Eck (11.). Traiskirchen zeigte sich in weiterer Folge zu lasch und inkonsequent in den Zweikämpfen, musste Leobendorfs Überlegenheit anerkennen. Das sah auch Grujicic so, der wie Cheftrainer Hans Kleer nicht zufrieden sein konnte.

Pranjic-Doppelpack sichert Heimsieg

"Auch nach dem Seitenwechsel hat sich da nicht viel geändert", stellte Grujicic fest. Leobendorf setzte nahtlos an der Vorstellung aus Halbzeit eins an. Und erneut trafen die Hausherren früh. Diesmal kam der Ball über rechts in die Mitte, Traiskirchen kann noch kurz klären, gegen das Nachsetzen von Pranjic war Filip Dmitrovic im Kasten der Gäste schließlich aber chancenlos. Traiskirchen wollte reagieren, brachte Patrick und Petar Mijatovic. Am Bild der Partie änderte das allerdings nichts. Im Gegenteil: Pranjic ließ bei einem Heber zum 3:0 all seine Klasse aufblitzen - die Entscheidung (75.). Der Ehrentreffer durch Jan Kirchmayer war am Schluss nicht mehr als Ergebniskosmetik (80.).

Drazen Grujicic: "In Wahrheit haben wir absolut verdient verloren, wenn du so wie wir heute auftrittst, kannst du nichts Zählbares mitnehmen. Wir haben viele und vor allem die entscheidenden Zweikämpfe verloren und Leobendorfs Offensive auch nicht in den Griff bekommen."

Am kommenden Samstag tritt SV Sparkasse Leobendorf bei SC Wiener Viktoria an, während Traiskirchen einen Tag zuvor die Zweitvertretung von SK Rapid empfängt.

Regionalliga Ost: SV Sparkasse Leobendorf – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 3:1 (1:0)

80 Jan Kirchmayer 3:1

75 Oliver Pranjic 3:0

50 Oliver Pranjic 2:0

11 Jason Sprinzer 1:0