SK Rapid II schlägt FavAC und bejubelt Meistertitel

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:47

Ein denkwürdiger Tag in Hütteldorf, als SK Rapid II auf den Favoritner AthletikClub traf und einen entscheidenden 2:0-Sieg feierte, der nicht nur drei Punkte sicherte, sondern auch den Meistertitel in der Regionalliga Ost bestätigte. Diesen feierten die Rapidler nach der Partie. Die Heimmannschaft zeigte eine starke Leistung, die in den Schlussminuten durch Tore von Jovan Zivkovic und Furkan Dursun gekrönt wurde.

Ein hart umkämpftes Match

Das Spiel begann intensiv, beide Teams kämpften um jeden Ball. Rapid II, angeführt von Jovan Zivkovic, dominierte jedoch früh das Geschehen. Schon in der 1. Minute sorgte Zivkovic mit einem starken Schuss für Gefahr, den der Torwart gerade noch abwehren konnte. Trotz anhaltender Angriffe von Rapid II blieb der erste Durchgang torlos, wobei beide Mannschaften ihre Momente hatten. Besonders in der 45. Minute zeigte Zivkovic, warum er als einer der besten auf dem Feld gilt, indem er seine Gegner mit einer geschickten Täuschung überwand und den Ball über den Torwart lupfte - ein brillantes Tor, das Rapid II kurz vor der Halbzeitpause in Führung brachte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit knüpfte an die Intensität der ersten an, wobei Rapid II weiterhin den Ton angab. In der 60. Minute gab es einen emotionalen Moment, als Christopher Dibon ausgewechselt wurde und Standing Ovations erhielt. Rapid II drängte weiter auf das zweite Tor, was schließlich in der 90. Minute gelang. Nach einem Assist von Tobias Hedl, der einen Rückpass abfangen konnte, versenkte Furkan Dursun den Ball geschickt im Netz und sicherte damit den 2:0-Endstand.

Während die Schlussminuten heruntertickten, bereitete sich das Team von SK Rapid II auf die Meisterschaftsfeier vor. Kurz nach Abpfiff brachen die Jubelstürme los. SK Rapid II feierte den verdienten Sieg und den Meistertitel.

Der Favoritner AC, obwohl am Ende unterlegen, feierte dennoch den Klassenerhalt zusammen mit ihren mitgereisten Fans, was das Spiel zu einem Fest für beide Seiten machte. Es war ein Spiel, das lange in Erinnerung bleiben wird, besonders für die Spieler von SK Rapid II, die eine herausragende Saison mit dem Gewinn der Meisterschaft krönten.

Aufstellungen:

SK Rapid II: Laurenz Orgler, Aristot Tambwe-Kasengele, Jovan Zivkovic, Tobias Hedl, Philipp Wydra, Mücahit Ibrahimoglu, Christopher Dibon (K), Nicolas Bajlicz, Furkan Demir, Mouhamed Guèye, Furkan Dursun



Ersatzspieler: Benjamin Göschl, Samuel Horak, Yasin Mankan, Jakob Brunnhofer, Almir Oda, Amin Gröller



Trainer: Jürgen Kerber

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Marc Ortner, Zvonimir Ziger - Niklas Immanuel Alozie, Mirza Jatic, Allan Wan Kut Kai, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Zoran Mihailovic, Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Alphonse Denis Soppo, Ali Khodadadzada, Viktor Petrovic, Eriya Omura, Abdelrahman Shousha



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: SK Rapid II : FavAC - 2:0 (0:0)

90 Furkan Dursun 2:0

40 Jovan Zivkovic 1:0

Fotos: SK Rapid