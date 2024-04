Der GAK 1902 führt mit 14 Punkten Vorsprung die Tabelle der ADMIRAL 2. Liga an. Siehe auch "Mannis Matchprognosen". Der Meistertitel scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Mit dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga würde es gelingen, den Durchmarsch von der 1. Klasse in der Steiermark bis in die höchste Spielklasse Österreichs zu schaffen. Einer ist bei diesem Durchmarsch seit der Oberliga Mitte-West dabei: Lukas Graf. Darüber und wann die Rotjacken den Meistertitel fixieren, sprachen wir wenige Tage vor dem Spitzenspiel gegen den DSV Leoben (Samstag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) mit dem Routinier.

Der 29-jährige Lukas Graf ist einer jener Spieler bei den Grazern, die für die starke Defensivarbeit sorgen.

"... wenn uns niemand mehr einholen kann"

LIGAPORTAL: Der GAK 1902 zieht einsam seine Kreise an der Tabellenspitze: Wann ist der Meistertitel fix?

Lukas Graf: Für uns ist er erst fix, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist, dass uns die anderen einholen können! Wir schauen von Spiel zu Spiel. Vor allem nach dem letzten Jahr traue ich mich keine Prognosen mehr abzugeben.

LIGAPORTAL: Du bist seit der Oberliga Mitte-West mit dabei - hättest du dir damals gedacht, dass ihr wenige Jahre später den Aufstieg in die Bundesliga realisieren könnt? Was bedeutet das für dich?

Lukas Graf: Nein, hätte ich nicht! So etwas kann man sich nicht ausdenken. Aber jetzt, wo wir so nah am Ziel sind, wird es natürlich immer realer. Der Aufstieg mit dem GAK wäre bis jetzt natürlich mein größtes Highlight in meiner Karriere!

"Die Abwehr funktioniert auch ganz gut"

LIGAPORTAL: Was macht euch gerade heuer so stark?

Lukas Graf: Ich finde, wir haben heuer noch einmal einen ordentlichen Schritt gemacht! Vor allem in der Offensive sind wir viel variabler als voriges Jahr. Die Abwehr funktioniert auch ganz gut (grinst). Und das Wichtigste ist, wir sind eine Mannschaft. Wir verstehen uns alle richtig gut und ich glaube, dass ist schon die halbe Miete.

LIGAPORTAL: Was bedeutet der GAK für dich?

Lukas Graf: Der GAK ist für mich wie eine Familie. Seit dem Wiederaufbau ziehen alle an einem Strang und ich glaube, dass merkt man auch nach außen hin.

"Bleibe so lange, wie mich der GAK braucht"

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit deinen Karrierezielen aus? Ist beim GAK Schluss?

Lukas Graf: Ich habe immer gesagt, ich werde beim GAK bleiben, so lange sie mich brauchen (lacht). Nein, schön wäre natürlich, wenn ich meine Karriere dort beenden könnte.

Lukas Graf stellt sich nicht nur gegnerischen Stürmern in den Weg, sondern auch schon mal seinem eigenen Torhüter, Jakob Meierhofer, der zum "bwin"-Spieler der Runde 21 gewählt wurde.

"Haben vorher noch paar Aufgaben zu erledigen"

LIGAPORTAL: Welche Rolle traut ihr euch in der Bundesliga zu?

Lukas Graf: Falls wir es schaffen sollten, ist unser erstes Ziel, dass wir die Liga halten - alles andere wäre natürlich ein Bonus.

LIGAPORTAL: Freust du dich schon auf das Derby gegen SK Sturm Graz?

Lukas Graf: Ja, natürlich! Aber vorher haben wir noch ein paar Aufgaben zu erledigen.

Fotocredit: RIPU Sportfotos und Harald Dostal/www.sport-bilder.at