Die WM 2022 in Katar sorgt auch im österreichischen Fußball für besondere Terminsituationen. Durch die zusätzlichen Länderspieltermine im Juni 2022 ist die Sommerpause für die Teamspieler kürzer als sonst. Die Herbstsaison beginnt wie in regulären Saisonen Ende Juli mit den ersten Spielen in der ADMIRAL Bundesliga bzw. ADMIRAL 2. Liga am Freitag, 22. Juli 2022, eine Woche zuvor findet die 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup statt.

Gespielt wird im Herbst in beiden Ligen bis 12./13.11.2022. Anschließend haben die sportlichen Abteilungen dieses Mal alle Hände voll zu tun, um das Winterprogramm zu planen, die Pause beträgt nämlich 12 Wochen statt acht in regulären Saisonen.

Die ADMIRAL Bundesliga startet am 10.02.2023 wieder in den Spielbetrieb, die ADMIRAL 2. Liga zwei Wochen später am Freitag, 24.02.2023. Gespielt wird um eine Woche länger als gewohnt bis 02./03.06.2023 (ADMIRAL Bundesliga) bzw. 04.06.2023 (ADMIRAL 2. Liga), gefolgt vom Europacup-Playoff (5./8./11.06.2023) und einer etwaigen Relegation (07./10.06.2023).

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es gelungen ist, trotz schwieriger Terminkonstellationen mit Ausnahme des Europacup-Play-offs und einer etwaigen Relegation im Regelbetrieb englische Runden zu vermeiden. Ausnahmen davon wird es nur für die beiden Cupfinalisten (vorgezogene 27. Runde) bzw. abhängig vom Cupsieger und den sich daraus ergebenden Konstellationen für das Europacup-Play-off evtl. auch in Runde 32 (zwei spielfreie Tage vor Play-off-Halbfinale) geben.

Den kompletten Rahmenterminplan sehen Sie hier: >>DOWNLOAD Rahmenterminplan 2022/23

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer betont: „Die Winter-WM in Katar sorgt für weitere Herausforderungen in einem ohnehin bereits dicht gedrängten Terminkalender. Nichtsdestotrotz ist es uns gelungen, trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen Spielplan ohne englische Runden im regulären Betrieb zu gestalten.“

Foto: GEPA/ADMIRAL